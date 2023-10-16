Як упродовж року змінилось число українців, які вірять у конфлікт між владою та військовими — опитування

За останній рік зросла кількість українців, які вірять у проросійські наративи про конфлікт між політичним і військовим керівництвом, про те, що Захід втомився від допомоги Україні, і про те, що українська влада готова піти на поступки Росії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 29 вересня-9 жовтня 2023 року.

“За останній рік із 14% до 32% стало більше тих, хто вірить у наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни і командуванням армії. Водночас більшість населення України — 54% (у вересні 2022 року — 71%) — продовжують дотримуватися погляду, що політичне керівництво та військове командування діють злагоджено, як одна команда”, — йдеться у повідомленні.

Пара тверджень щодо конфлікту між політичним і військовим керівництвом України / КМІС

За даними КМІС, між вереснем 2022 року і жовтнем 2023 року стало трохи більше тих, хто вважає, що влада може піти на неприйнятні компроміси — від 5% до 12%. Утім, водночас абсолютна більшість українців — 80% — продовжують вважати, що влада не піде не неприйнятні для України компроміси (у вересні 2022 року таких було 87%).

Пара тверджень щодо готовності влади України на неприйнятні поступки / КМІС

Як зазначається, помітно зросла також частка тих, хто вважає, що Захід стомлюється від України, його підтримка слабне і загалом Захід хоче від України поступок Росії — від 15% у вересні 2022 року до 30% у жовтні 2023 року. Проте, знову-таки, більшість населення країни наразі — 63% (у вересні 2022 — 73%) вважають, що Захід продовжує допомагати Україні і хоче, щоб війна закінчилася на прийнятних для України умовах.

Пара тверджень щодо готовності Заходу й надалі підтримувати Україну / КМІС

“У всіх регіонах простежується тенденція зростання частки тих, хто вірить у наявність конфліктів між політичною владою та командуванням армії, а також що Захід стомлюється від України. Водночас у всіх регіонах більше тих, хто дотримується протилежного погляду про відсутність конфліктів і про продовження підтримки з боку Заходу. Також у всіх регіонах більшість населення впевнені, що влада України не піде на неприйнятні для України компроміси”, — зазначили у КМІС.

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки “Омнібус” методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1010 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося серед дорослих (від 18 років) громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося серед громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%; 3,0% – для показників, близьких до 25%; 2,1% – для показників, близьких до 10%; 1,5% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Однак загалом у КМІС вважають, що отримані результати однаково зберігають високу репрезентативність і дозволяють доволі надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Читайте також: