Як урятувати енергосистему: голова "Укренерго" назвав дієвий спосіб

Готуючись до цієї та наступної зими, Україна мусить невідкладно почати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Розосередження невеликих електростанцій зробить українську енергосистему більш стійкою до російських атак.

Про це на форумі "Війна і енергетика. Як це впливає на бізнес" заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, Україна повинна просити додаткові системи ППО для захисту того, що відновлюється. Але також потрібно розгортати нові генеруючі потужності, аби переконатися: якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих.

"І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз. Треба починати прямо зараз", – зазначив Володимир Кудрицький.

Очільник "Укренерго" також нагадав, що загалом внаслідок семи останніх російських атак на об'єкти енергетики Україна втратила близько 9 гігаватів генеруючих потужностей. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії.

Читайте також: