Як утеплити дерев'яні вікна на зиму: прості поради

Рекомедується утеплити вікна якомога раніше, поки не прийшли серйозні заморозки. Адже тоді можна збільшити температуру в приміщенні на кілька градусів. Як це зробити - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Через ракетні удари Росії по об'єктам критичної інфраструктури опалювальний сезон в Україні може зірватися. А тому варто заздалегідь підготуватися до важкої зими і подумати, як утеплити вікна.
Як утеплити вікна дерев'яні
Якщо говорити більш детально про дерев'яні вікна, то тут можна виділити п'ять основних варіанти, чим утеплити вікна на зиму:
- Газети чи папір - найдешевший та найпростіший варіант. Старий папір або непотрібні газети потрібно розірвати на дрібні шматки, помістити в посудину і залити водою. Згодом папір перетвориться на своєрідну пасту, якою можна замастити всі щілини. Коли маса висохне, то затвердіє. Фіртки та балконні двері краще залишити без утеплення - для провітрювання.
- Вата і тканинні смужки - використовуючи тонкий ніж технічною ватою можна закрити всі щілини у дерев'яних вікнах, зверху наклеюють тканинні смужки, використовуючи звичайне мило як клей. Також можна взяти паперовий скотч.
- Поролон та скотч - як утеплити вікна поролоном? Тут все також досить просто. Матеріал потрібно нарізати на тонкі смужки, а потім обережно закласти в усі наявні щілини. Зверху не забудьте заклеїти скотчем.
- Шведська технологія - вона передбачає використання трубчастого матеріалу, який виготовляється з силіконової гуми. Дуже важливо, щоб ущільнювач не боявся перепадів температури. Профіль з силіконової гуми приклеюється в вирізані у вікні пази.
- Силіконовий герметик - якісне та довговічне утеплення вікон. Вам знадобляться герметик (силікон) і спеціальний пістолет (важільний шприц). Скло потрібно зняти з вікна, потім зачистити від бруду посадочне місце, нанести на нього смужку силікону (герметика). Встановити скло на місце та закріпити шпатиками.
А ось кілька порад, як утеплити вікна в домашніх умовах на відео:
Чим утеплити вікна на зиму: універсальні поради
Звичайно, тут все залежить від того, які саме вікна стоять в вашому домі чи квартирі - дерев'яні чи пластикові. Але існує кілька універсальних способів, які підійдуть кожному:
- паперова стрічка - якщо просто заклеїти нею шпарини можна вже позбутися протягу;
- самоклеючі гумові ущільнювачі - їх можна купити в будь-якому будівельному магазині, вони роблять так, щоб вікно щільніше закривалося, тоді в приміщення не буде задувати холодний вітер;
- енергозберігаюча прозора плівка - в народі її часто називають "третім склом", адже вона допомагає зберегти в приміщенні тепло завдяки своїм термоізоляційним властивостям;
- пінополіетилен чи пінистий поліетилен - ще один варіант, щоб утеплити вікна, адже цей матеріал недорогий та досить щільний, продається в рулонах в будівельних магазинах.