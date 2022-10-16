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Як утеплити дерев'яні вікна на зиму: прості поради

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Як утеплити дерев'яні вікна на зиму: прості поради

Як утеплити дерев'яні вікна на зиму: прості поради / Фото: pixabay.com

Рекомедується утеплити вікна якомога раніше, поки не прийшли серйозні заморозки. Адже тоді можна збільшити температуру в приміщенні на кілька градусів. Як це зробити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Через ракетні удари Росії по об'єктам критичної інфраструктури опалювальний сезон в Україні може зірватися. А тому варто заздалегідь підготуватися до важкої зими і подумати, як утеплити вікна.

Як утеплити вікна дерев'яні

Якщо говорити більш детально про дерев'яні вікна, то тут можна виділити п'ять основних варіанти, чим утеплити вікна на зиму:

  1. Газети чи папір - найдешевший та найпростіший варіант. Старий папір або непотрібні газети потрібно розірвати на дрібні шматки, помістити в посудину і залити водою. Згодом папір перетвориться на своєрідну пасту, якою можна замастити всі щілини. Коли маса висохне, то затвердіє. Фіртки та балконні двері краще залишити без утеплення - для провітрювання.
  2. Вата і тканинні смужки - використовуючи тонкий ніж технічною ватою можна закрити всі щілини у дерев'яних вікнах, зверху наклеюють тканинні смужки, використовуючи звичайне мило як клей. Також можна взяти паперовий скотч.
  3. Поролон та скотч - як утеплити вікна поролоном? Тут все також досить просто. Матеріал потрібно нарізати на тонкі смужки, а потім обережно закласти в усі наявні щілини. Зверху не забудьте заклеїти скотчем.
  4. Шведська технологія - вона передбачає використання трубчастого матеріалу, який виготовляється з силіконової гуми. Дуже важливо, щоб ущільнювач не боявся перепадів температури. Профіль з силіконової гуми приклеюється в вирізані у вікні пази.
  5. Силіконовий герметик - якісне та довговічне утеплення вікон. Вам знадобляться герметик (силікон) і спеціальний пістолет (важільний шприц). Скло потрібно зняти з вікна, потім зачистити від бруду посадочне місце, нанести на нього смужку силікону (герметика). Встановити скло на місце та закріпити шпатиками.

А ось кілька порад, як утеплити вікна в домашніх умовах на відео:

Чим утеплити вікна на зиму: універсальні поради

Звичайно, тут все залежить від того, які саме вікна стоять в вашому домі чи квартирі - дерев'яні чи пластикові. Але існує кілька універсальних способів, які підійдуть кожному:

  • паперова стрічка - якщо просто заклеїти нею шпарини можна вже позбутися протягу;
  • самоклеючі гумові ущільнювачі - їх можна купити в будь-якому будівельному магазині, вони роблять так, щоб вікно щільніше закривалося, тоді в приміщення не буде задувати холодний вітер;
  • енергозберігаюча прозора плівка - в народі її часто називають "третім склом", адже вона допомагає зберегти в приміщенні тепло завдяки своїм термоізоляційним властивостям;
  • пінополіетилен чи пінистий поліетилен - ще один варіант, щоб утеплити вікна, адже цей матеріал недорогий та досить щільний, продається в рулонах в будівельних магазинах.

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Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
304
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