Як утеплити дерев'яні вікна на зиму: прості поради

Рекомедується утеплити вікна якомога раніше, поки не прийшли серйозні заморозки. Адже тоді можна збільшити температуру в приміщенні на кілька градусів. Як це зробити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Через ракетні удари Росії по об'єктам критичної інфраструктури опалювальний сезон в Україні може зірватися. А тому варто заздалегідь підготуватися до важкої зими і подумати, як утеплити вікна.

Як утеплити вікна дерев'яні

Якщо говорити більш детально про дерев'яні вікна, то тут можна виділити п'ять основних варіанти, чим утеплити вікна на зиму:

Газети чи папір - найдешевший та найпростіший варіант. Старий папір або непотрібні газети потрібно розірвати на дрібні шматки, помістити в посудину і залити водою. Згодом папір перетвориться на своєрідну пасту, якою можна замастити всі щілини. Коли маса висохне, то затвердіє. Фіртки та балконні двері краще залишити без утеплення - для провітрювання. Вата і тканинні смужки - використовуючи тонкий ніж технічною ватою можна закрити всі щілини у дерев'яних вікнах, зверху наклеюють тканинні смужки, використовуючи звичайне мило як клей. Також можна взяти паперовий скотч. Поролон та скотч - як утеплити вікна поролоном? Тут все також досить просто. Матеріал потрібно нарізати на тонкі смужки, а потім обережно закласти в усі наявні щілини. Зверху не забудьте заклеїти скотчем. Шведська технологія - вона передбачає використання трубчастого матеріалу, який виготовляється з силіконової гуми. Дуже важливо, щоб ущільнювач не боявся перепадів температури. Профіль з силіконової гуми приклеюється в вирізані у вікні пази. Силіконовий герметик - якісне та довговічне утеплення вікон. Вам знадобляться герметик (силікон) і спеціальний пістолет (важільний шприц). Скло потрібно зняти з вікна, потім зачистити від бруду посадочне місце, нанести на нього смужку силікону (герметика). Встановити скло на місце та закріпити шпатиками.

А ось кілька порад, як утеплити вікна в домашніх умовах на відео:

Чим утеплити вікна на зиму: універсальні поради

Звичайно, тут все залежить від того, які саме вікна стоять в вашому домі чи квартирі - дерев'яні чи пластикові. Але існує кілька універсальних способів, які підійдуть кожному: