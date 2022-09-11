Як утеплити металопластикові вікна зсередини та ззовні своїми руками

Через проблеми з опаленням наступної зими, українці замислюються над тим, як ефективно утеплити квартири. Одним зі способів, який допоможе це зробити є утеплення металопластикових вікон ззовні та зсередини.

Якщо дує з пластикового вікна – як знайти та усунути проблему

Найпоширеніші місця піддування:

утримувач склопакета,

гумовий ущільнювач,

віконна фурнітура, наприклад, дме з-під петель, в ручку,

периметр віконної рами – місця примикання укосів, підвіконня, стін.

Як визначити, звідки дме з пластикового вікна

Тактильно, для виявлення щілини достатньо провести долонею поверхнею віконного блоку.

Запальничкою — вогник запальнички більш чутливий до протягу і може виявити навіть найслабше продування.

Аркушем паперу — звичайний аркуш паперу притискається вікном, вкладається у відкрите вікно і затискається повним закриттям стулки. Якщо потягнути за кут аркуша і він легко витягується, значить ущільнювач недостатньо притискається.

Чим утеплити пластикові вікна в домашніх умовах

Утеплення віконних отворів на зиму

Монтажна піна. Розширюючись, піна заповнює всі порожнечі по периметру віконного отвору, перешкоджаючи руху повітря. Завдяки тому, що піна на 90% складається із повітря, вона є ідеальним утеплювачем. Однак піна потребує захисту від ультрафіолету, високої та низької температури. Тому лише піну використовувати недоцільно.

Мінеральна вата. Відмінний теплоізоляційний матеріал для утеплення підвіконь та внутрішніх укосів.

Пінопласт/пінополістирол. Застосовується для утеплення укосів пластикових вікон.

Силіконовий герметик. Надійний спосіб усунути продування між пластиковими елементами вікна.

Сухі суміші для обробки укосів, що використовуються при необхідності утеплити вікно зовні.

Будівельний скотч. Клеїться поверх герметика або замість нього. Звичайний малярський або віконний скотч використовувати не рекомендується, після його наклеювання на пластиці віконної рами залишаються малопривабливі сліди.

Утеплення віконного блоку

ущільнювач,

будівельний скотч,

герметик,

теплоощадна плівка для вікон,

механічні способи утеплення, наприклад підтягування (регулювання) фурнітури.

Як утеплити пластикові вікна зовні

Зовнішнє утеплення вікон виконується за такими напрямками:

Утеплення скосів пластикових вікон

Спочатку потрібно утеплити скоси. Яких заходів утеплення не вживалися в будинку, поки не утеплені скоси з вулиці, холод все одно надходитиме всередину. До того ж зовнішнє утеплення дозволяє змістити точку роси, що запобігає появі вогкості та розвитку грибка. Замазування щілин – це тимчасова міра, бо згодом шар штукатурки почне розтріскуватися та оголить монтажну піну, яка під впливом атмосферних явищ зруйнується.

Щоб утеплити скоси пластикових вікон з вулиці потрібно:

Підготувати матеріал — жорсткий утеплювач.

Очистити скоси від забруднень та частин, що виступають.

Ґрунтувати поверхні.

Установити утеплювач на клейовий розчин або, що краще, спеціальну клейову піну.

Закласти клеєм усіх щілин.

Встановити перфоровані куточки.

Монтаж полімерної сітки.

Оздобити штукатуркою.

Утеплення відливів пластикових вікон

Щоб утеплити відливи, достатньо запінити всі щілини або помістити в них теплоізоляційний матеріал. Щоб уникнути попадання води на теплоізоляційний матеріал зверху встановлюється металева планка віконного відливу. Планка встановлюється під кутом (не менше 50), її горизонтальний край виходить від фасаду на 20-30 мм, а бічні краї загортають нагору. Місце примикання планки до поверхонь рекомендується обробити герметиком.

Як утеплити металопластикові вікна зсередини

Утеплення внутрішніх скосів пластикових вікон

обробка щілин, усунення забруднень, видалення старої піни, частин, що випадають тощо,

нанесення ґрунтовки,

закладення щілин монтажною піною,

видалення надлишку піни після її висихання,

монтаж теплоізоляційних матеріалів пінопласту чи вати,

встановлення гіпсокартону,

оздоблення гіпсокартону шпаклівкою та фарбою.

Внутрішні укоси менш схильні до впливу зовнішніх факторів, але висувають більше вимог до естетичної складової.

Утеплення підвіконня пластикових вікон

Перш ніж вирішити, як утеплити підвіконня пластикового вікна, потрібно визначити його слабке місце, тобто. звідки дме:

Продування можливе між пластиковими частинами вікна та підвіконня, тут рекомендується використовувати герметик.

Можливі тепловтрати між підвіконням та стіною. В цьому випадку утеплення виконується до моменту встановлення підвіконня шляхом укладання шару теплоізоляційного матеріалу. А після його монтажу – шляхом запінювання відстані між підвіконням та бетонною стіною або цегляною кладкою

Заміна ущільнювача у пластикових вікнах

Усунення продування пластикових вікон можливе шляхом заміни гумового ущільнювача. Поміняти ущільнювач можна своїми руками — достатньо витягнути старий ущільнювач і вставити в канавку новий.

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