Як утеплити приватний будинок: практичні поради та рекомендації

Зима 2022/23 обіцяє бути холодною та складною. А тому потрібно готуватися до неї вже зараз. Власникам приватних будинків пережити холоди може бути легше, але існує чимало нюансів, про які потрібно подумати зарання. Як утеплити будинок зсередити і знадвору - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо почати роботи вже зараз, то за місяць можна отримати ефективний результат, який допоможе легше пережити холодну пору року.

Чим краще утеплити будинок: пінопластом чи мінватою

Утеплення будинку дуже важливе як для захисту від вологи та вогню, так і для економії енергії, яка затрачується на опалення. Найчастіше на запитання "чим утеплити будинок", можна почути відповідь: мінеральною ватою або пінопластом. Це - найпопулярніші матеріали.

Що ж обрати? Чим краще утеплити будинок: пінопластом чи мінватою? Щоб знайти відповідь на це запитання, потрібно порівняти властивості цих матеріалів.

Пінопласт або пінополістирольні плити - синтетичний полімерний пористий газонаповнений матеріал, який створений з гранул полістиролу, що можна отримати за допомогою синтетичних смол.

Мінеральна вата або мінераловатні плити - волокнистий матеріал, який отримують шляхом розплавлення гірських порід, доменниз шлаків та сумішей. Зазвичай, використовуються гірські породи базальтового типу вулканічного походження. Тому її інколи ще називають кам'ята (базальтова) вата.

Основні відмінності мінеральної вати та пінопласту

Порівнявши основні властивості цих матеріалів, можна зрозуміти, чим краще утеплити будинок знадвору:

Теплопровідність - це головна властивість всіх теплоізоляційних матеріалів. У випадку з мінеральною ватою та пінопласту вона практично однакова - близько 0.03-0.04 Вт/(м•К). Звукоізоляція - пінопласт здатний лише частково заглушити зовнішні звуки, а ось фасадна мінеральна вата справляється з цією задачею краще. Звукоізоляційні властивості дуже сильно залежать від густини матеріалу - вата з меншою густиною поглинає повітряні шуми, а з більшою - ударні звуки. Вогнестійкість - пінопласт тут також однозначно програє, адже він легко займається навіть за найменшого контакту з вогнем, кам'яна вата не боїться високих температур (адже це сплав гірських вулканічних порід), тому вона є чудовим протипожежним матеріалом. Температура плавлення мінеральної вати - понад 1000 градусів, а ще вона під час горіння не виділяє токсичних смол. Паропроникність - здатність утеплювачів поглинати та пропускати вологу можна назвати ще однією важливою властивістю. Пінополістирольні плити "не дихають", а тому з часом накопичуватимуть надлишок вологи та пліснявіти. Мінеральна вата має високу паропроникність. Стійкість до шкідників - в пінопласті часто заводяться миші та щурі, а мінеральна вата - непридатне середовище для їхнього проживання. Монтаж - технологія встановлення пінопласту швидша та простіша, а ось монтаж мінеральної вати потребує кваліфікації, адже є складнішим. Довговічність - пінопластове покриття прослужить близько 10 років, хоча його довговічність можна подовжити за допомогою додаткових шарів. Мінеральна вата довговічніша - вона може служити до 50 років. Вартість - тут все залежить від конкретного виробника та марки, але пінопласт дешевший за мінеральну вату.

Які ще є способи утеплити будинок зовні

Крім пінопласту та мінеральної вати для утеплення будинків зовні використовують також пінополістирол та скловату. Які у них властивості і чи варто їх використовувати?

Пінополістирол з'явився трішки пізніше за пінопласт та є його вдосконаленою модифікацією. Він досить хороший та дешевий, однак, має одне "але". Він також не паропроникний. А тому його небажано використовувати для утеплення жилих приміщень.

Однак, це прекрасний варіант, якщо ви не знаєте, чим утеплити будинок в цокольній частині та у підвалі.

Скловата раніше використовувалася для утеплення практично будь-яких приміщень. Навіть зараз, під час розбирання старих споруд, можна побачити в стінах цей матеріал. Вона відрізняється невисокою ціною, легким монтажем, високою паропроникністю та добрими теплоізоляційними властивостями. Але, вона - шкідлива для здоров'я.

Чим утеплити будинок зсередини: перелік матеріалів та їх властивостей

Чим утеплити будинок зсередини? / Фото: pixabay.com

Теоретично, будь-яке покриття допоможе покращити загальний тепловий опір конструкції. Однак, на практиці, для утеплення будинку зсередини доводиться використовувати більш дієві методи та різні матеріали:

Пінопласт - цей матеріал чудово підходить для недорогої та швидкої теплоізоляції. Проте, варто звернути увагу, що пінопласт горючий та може накопичувати вологу. Екструдований пінополістирол - коефіцієнт його теплопровідності 0,029 — 0,032 Вт/(м•К). Він трошки дорожчий за пінопласт та має кращі теплоізоляційні властивості. Мінеральна вата - вважається найекологічнішим методом, якщо ви хочете утеплити будинок зсередини. Вона має хорошу паропроникність.

Як утеплити будинок пінопластом

Щоб отримати ефективний результат, потрібно утеплювати будинок за певної погоди. Монтажні роботи не рекомендується проводити в дощ, сніг, сильний вітер. Варто дізнатися, чи буде наступного дня після утеплення гарна погода. Це також дуже важливо.

Основні етапи, як утеплити будинок пінопластом:

Підготовчий етап - дуже важливо, щоб поверхня мала хороший стан, а тому її потрібно підготувати до початку роботи. Вона повинна бути чистою, сухою, без відколів та слідів корозії. Якщо ви збираєтесь класти теплоізоляцію на нові стіни, то має пройти не менше 4 тижнів (якщо вони цементні) і мінімум 3 місяці (якщо вони залізобетонні). Перевірити стан поверхні - існують певні маніпуляції, які допоможуть перевірити якість основи: простукайте молотком проведіть долонею, щоб упевнитися, що на поверхні немає пилу, обсипання та роздутих ділянок, перевірити гладкість за допомогою рейки. Усунути бруд та нерівності - для очищення основи можна використовувати щітку, мийку під тиском або стиснене повітря. Всі нерівності потрібно зачистити, вирівняти клеєм або розчином штукатурки (товщина кожного шару повинна бути не більше 6 мм). Провести грунтування поверхні - після того, як ви вирівняли та очистили основу, її варто покрити шаром актилової грунтівки. Так поверхня стане однорідною та більш сприятливою для майбутніх монтажних робіт. Монтаж стартової планки - спочатку варто позначити висоту цоколя за допомогою кольорового шнура. Планку фіксують механічними з'єднувачами, а у крайні отвори по обидва боки вставляють анкерні кріплення. Підготувати клей та зафіксувати термоізоляційні плити - розводити клей потрібно за інструкцією від виробника, потім нанести розчин на плиту пінопласту і приклеїти її до фасаду. Фінальні штрихи - видаліть залишки клею, перевірте поверхню за допомогою рівня, заповніть щілини між плитами, відшліфуйте поверхню плит. Монтаж кріпильних дюбелів - його можна починати не раніше ніж через 24 години після фіксації плит. Виконати армований шар - до цього етапу приступають лише через 3 доби після приклеювання теплоізоляції. Поверхню покривають тонким шаром розчину клею, а потім фіксується армована сітка.

Лише після цього можна приступати до оздоблювальних робіт.

Якщо ви хочете краще зрозуміти, як утеплити будинок пінопластом, дивість відео:

Як утеплити будинок мінеральною ватою зовні та зсередини

Існує кілька способів, як утеплити будинок мінватою знадвору. І всі вони залежать від того, з якого матеріалу побудований будинок та стану стін:

"Колодязне" - мінеральну вату розміщують між стіною та облицюванням з цегли, бетону тощо. Каркасний, сухий або вентильований метод - підходить для стін з будь-якого матеріалу. Плити укладаються якомога щільніше до каркасу з металу. До поверхні вони кріпляться за допомогою дюбелів-парасольок та клею. Однак, залишається спеціальний простір, через який проходить повітря. Мокре - мінеральну вату прикладають до стіни, фіксують клейовим розчином та дюбелями. Покриття повинне стати однорідним - без отворів та шквів. Його товщина не менше 15 см. Такий метод ідеально підходить для стін з піноблоків, газоблоків або цегли.

Якщо ви хочете дізнатися, як утеплити будинок мінватою зсередини - тоді варто звернути увагу на ці три ефективні методи:

Каркасний метод - до стіни кріпляться металеві або дерев'яні рейки (відстань від стіни 50-100 мм), а між ними щільно укралають мінеральну вату. Поверх додають плити з гіпсокартону, а потім проводять декоративне оброблення. На скобах - підходить для пінобетонних та дерев'яних стін. В них потрібно забити кріпильні скоби, які мають П-подібну форму. На них надягнути смуги мінеральної вати, вони повинні щільно укладатися одна до одної. Матеріал повинен лягти "гармошкою". Цокольний карниз - дуже простий метод. Цокольний профіль кріплять знизу до стіни за допомогою дюбелів, а потім знизу догори вкладають мінеральну вату. Її кріплять за допомогою клею чи дюбелів.

Якщо все зробити правильно, то взимку всередині будинку буде значно тепліше, а енергію можна буде використовувати економніше.