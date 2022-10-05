Як утеплити вікна за допомогою плівки: дешевий лайфгак

Як рекомендують спеціалісти для бюджетного утеплення вікон потрібні всього лмше запас пухирчастої плівки (пакувальної плівки з бульбашками), ножиці та пульверизатор із водою. Спосіб утеплення дуже простий — покрити вікна пухирчастою плівкою. І дуже бюджетний — ціни на пакувальну плівку із бульбашками стартують від 20 грн.

Як утеплити вікна за допомогою пухирчастої плівки

Приміряйте листи пухирчастої плівки до вікон і обріжте за розміром так, щоб плівка покривала вікно від краю до краю, щільно прилягаючи до скла. Плівку краще брати з бульбашками більшого розміру, тому що вона пропускатиме більше світла.

Розпорошіть воду пульверизатором на все вікно. Пухирчасту плівку притисніть до вікна так, щоб бульбашки торкалися скла, плоскою стороною до вас, що вона прилипла до скла. Коли настане весна, просто зніміть. Після такого утеплення плівкою, скло залишиться чистим.

Якщо пухирчата плівка погано прилипає, змішайте невелику кількість гліцерину з водою та розпиліть на вікно. Або використайте двосторонній скотч.

Утеплити за допомогою плівки можна не лише вікна, а й двері зі скляними вставками.

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