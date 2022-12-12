Як у наших предків: спосіб приготування обрядного коржа "Калита"

"Калита" на Андрія — особливий корж, який наші предки традиційно пекли в ніч проти 13 грудня. З ним пов'язаний цікавий ритуал. Читайте в матеріалі ТСН.ua про "Калиту" і як її приготувати.

В ніч проти 13 грудня перед святом Андрія Первозванного наші предки влаштовували Андріївські вечорниці. Традиції склалися ще в дохристиянські часи. На вечорниці збиралися парубки та дівчата, розважалися, сміялися, розповідали цікаві розповіді та пекли "Калиту".

Що таке "Калита" на Андрія

"Калита" — ритуальний корж, а також весела гра, яка з ним пов'язана. Замішували тісто дівчата по черзі (від старшої до молодшої), додаючи до нього любисток. Прикрашали корж горіхами, родзинками, сушеними вишнями, змащували медом. "Калита" мала форму кола, який символізував Сонце. Всередині обов'язково робили кільце, туди протягували червону стрічку, а потім підвішували в кімнаті.

Біля "калити" ставили вартового — жартівливого парубка, який заважав жартами та іншими діями хлопцям відкусити шматочок від коржа. Називали вартового "Пан Калитинський". Якщо парубок не зміг відкусити від "Калити" і засміявся, його вимащували в сажі.

Як готувати традиційну "Калиту"

Інгредієнти:

400 г пшеничного борошна вищого сорту;

1 яйце;

50 г вершкового масла;

150 мл молока;

75 г цукру;

2 г солі;

1 ч. л. соди;

оцет для гасіння соди;

1/2 ч. л. кориці меленої;

ванілін за бажання;

50 г родзинок;

50 г маку;

1 склянка горіхів;

сухофрукти за бажання.

Для прикрашання вам також знадобляться горіхи, мак, 50 г меду.

Спосіб приготування:

Макові зерна та сухофрукти промивають кілька разів. Заливають чистою водою та ставлять на вогонь. Суміш потрібно довести до кипіння, а потім проварити 10-15 хв на маленькому вогні. Відкинути на друшляк, щоб стекла рідина. Родзинки та інші сухофрукти порізати, залити гарячою водою на 15 хвилин, потім викласти на паперовий рушник, щоб вони просохли. Горіхи порізати ножем. Всі інгредієнти перемішати з маком та сухофруктами, додати горіхи. Ретельно перемішати. Тісто має бути клейким. Розігріти духовку до 180 градусів. Деко змастити олією, сформувати руками коло з тіста. За допомогою склянки вирізати всередині дірку, за яку потім "калита" буде підвішуватися. Прикрасити майбутню випічку горіхами, маком. Випікати 30-35 хвилин до готовності. Корж повинен стати золотисто-коричневим.

Коли "Калита" готова, її потрібно дістати з духовки і щедро змастити медом. Змащують лише гарячу випічку! Викласти на тарілку до повного охолодження. Після чого — можете смакувати!

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