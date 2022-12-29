Як в Одесі демонтують пам'ятники Катерині ІІ: перші кадри

В Одесі 28 грудня ввечері почали демонтовувати пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ.

Перші кадри, як зносять скандальний пам'ятник, з'явилися у Мережі.

На одному з опублікованих відео видно, як працівники при світлі ліхтарів робочі збивають елементи пам'ятника ломом.

Місцеве видання "Думская" також повідомило, що відбувається демонтаж пам'ятника Суворову у житловому масиві Одеси "Селище Котовського".

Скандальний пам'ятник "засновникам" Одеси

Пам'ятник "засновникам" Одеси було споруджено 1900 року, а після приходу до влади більшовиків – демонтовано. Тривалий час чотири скульптури сподвижників — де Рібасу, де Волану, Потьомкіну та Зубову зберігались у краєзнавчому музеї. Від статуї Катерини II залишилася тільки голова.

Як не дивно, пам'ятник відновили уже за часів незалежної України — 2007 року. Проти створення пам'ятника російській імператриці, що узаконила на теренах України кріпацтво й остаточно знищила Запорозьку Січ, висловлювалось багато українських організацій.

Та й засновницею Одеси Катерину важко назвати, адже до встановлення влади Російської імперії на території Одеси було поселення Хаджибей або Коцюбіїв. Росіяни в Одесі, як і скрізь на поневолених землях, намагалися замовчувати і приховувати історію, що була до їхнього приходу.

1 серпня 2022 року, президент Зеленський звернувся до Одеської міськради з проханням розглянути пропозицію про знесення пам'ятника.

На початку листопада в Одесі пам'ятник Катерині ІІ обгородили загородженням, а на скульптуру натягнули чорний пакет. Біля меморіалу розмістили оголошення про те, що пам'ятник російській імператриці готують до демонтажу.

В Одесі провели голосування – більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

30 листопада, міська рада Одеси проголосувала за демонтаж та перенесення пам'ятника

28 грудня вдень пам'ятник Катерині ІІ почали діставати із загородження. Катерину та чотирьох її фаворитів перенесуть до місцевого художнього музею.