Як в Україні 19 липня будуть діяти графіки відключення світла: в "Укренерго" відповіли

Діяти будуть від двох до трьох черг одночасно.

В Україні 19 липня заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом всієї доби.

Про це повідомили у пресслужбі “Укренерго”.

“Завтра, 19 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. З 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. З 9:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень”, - наголосили в “Укренерго”.

Водночас з актуальними графіками можна ознайомитися на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, що в Україні скасували відключення світла у частині населених пунктів.

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