Як в Україні будуть мобілізувати співробітників компаній, які працюють віддалено: деталі

Роботодавець буде надсилати розпорядження про необхідність з'явитися до ТЦК поштою.

В Україні під час мобілізації працівникам компаній, які працюють дистанційно або перебувають у відрядженні чи відпустці, роботодавець повинен відправляти їм виклики про прибуття до ТЦК.

Про це пише “Судово-юридична газета”.

Працівники, які виконують свої обов’язки віддалено, перебувають у відпустці, відряджені або наразі непрацездатні, можуть отримати виклик до ТЦК від роботодавця за поштовим відправленням.

Зі свого боку роботодавець повинен буде надіслати копію розпоряджень та підтверджену інформацію про здійснення оповіщення у 3-денний строк до відповідного ТЦК.

Раніше Кабмін змінив норму стосовно порядку оповіщення роботодавцем працівників у постанові від 16 травня №563.

“До змін було передбачено, що у разі отримання розпоряджень ТЦК щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані видати наказ (розпорядження) про оповіщення, довести його до відома під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до ТЦК у визначені ним строки, та надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного ТЦК”, - пише видання.

Чинними залишаються норми стосовно того, що роботодавець повинен у разі отримання розпорядження ТЦК:

вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до ТЦК;

письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним ТЦК про осіб із числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуття призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК.

Нагадаємо, що на Полтавщині чоловік отримав повістку і два роки ухилявся від мобілізації.

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