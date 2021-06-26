Як в Україні лікують наркозалежних та де отримати безкоштовну допомогу

Як в Україні лікують наркозалежних та де отримати безкоштовну допомогу

Боротьбу з наркотрафіком проводять роками, але поки у жодній країні силові методи не довели свою ефективність.

26 червня відзначають Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиків та їхнім незаконним обігом. Наркоторговці швидко адаптуються до обмежень та знаходять шляхи збуту свого товару. Та й частіше відповідальність несуть ті, хто вживають, а не розповсюджують заборонені речовини.

Більш детально повідомляє МОЗ України.

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"Без сумніву, наркотики (психоактивні речовини, ПАР) - це зло. Однак наркозалежність – це не злочин чи гріх, а реальна хвороба, яка потребує кваліфікованого лікування. Залежність від ПАР – це хронічне захворювання, тому має бути відповідний підхід до лікування", - пишуть у Міністерстві охорони здоров'я.

В Україні впроваджують програми, спрямовані на підтримку людей, що живуть із наркотичною залежністю. Зокрема, це програма замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) і програми зменшення шкоди. Ці програми запобігають поширенню ВІЛ і зменшують шкоду, пов'язану із вживанням психоактивних речовин, особливо ін'єкційних наркотиків.

Програми фінансуються коштом державного бюджету і реалізуються за підтримки міжнародних донорів, тому лікування є повністю безкоштовним для пацієнта. Від січня 2021 року Наказом МОЗ до закладів, що залучені до реалізації програми ЗПТ, доєдналися і приватні медичні заклади. Це фактично змінює структуру реалізації програми. Інформація про наявність курсів ЗПТ доступна на сайті Центру громадського здоров'я.

Варто пам'ятати, що на хронічних станах може виникати рецидив. Це не означає, що усі вжиті заходи неефективні чи лікар допустився помилки. Насправді рецидив – це природна ситуація. Часто повне одужання є неможливим. Тому лікування повинно мінімізувати негативні наслідки захворювання. Трапляється, що медичну допомогу доведеться отримувати протягом усього життя.

Нагадаємо, У Берліні працює магазин, що завдяки лазівкам у німецькому законодавстві легально продає аналог ЛСД - 1CP-LSD. Психоделік був синтезований нещодавно і ще не потрапив до списку заборонених урядом речовин.

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