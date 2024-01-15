Блокпости, "тренажерки", рейди комунальників та представників ТЦК: як в Україні ловлять ухилянтів

Які заходи для вручення повісток та виявлення ухилянтів застосовують ТЦК, поки законопроєкти про військовий облік та мобілізацію в Україні готують до розглядання у ВР.

На тлі удосконалення мобілізації та військового обліку до Верховної Ради України внесли законопроєкт №10378. У ньому йдеться про низку змін щодо виявлення ухилянтів та перевірки громадян. Зокрема в документі передбачено застосовання методів до військовозобов'язаних за відмову з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Тим часом представники ТЦК навідуються до тренажерних залів у різних українських містах та вручають там повістки.

У Київській області встановили блокпости, де військові разом з правоохоронцями перевіряли підозрілий транспорт та документи у громадян. А в Дніпрі хочуть створити дільниці для оповіщення та групи з розшуку військовозобов’язаних.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про заходи, які застосовують до громадян-порушників законодавства, а також методи, які взяли на озброєння працівники ТЦК для роздвання повісток.

Спецдільниці для оповіщення та групи з розшуку військовозобов’язаних у Дніпрі

Виконком міськради Дніпра 12 січня запропонував проєкт рішення про створення груп з розшуку військовозобов’язаних та дільниць оповіщення під час мобілізації в Україні. Владою запропоновано створити у місті спеціальні дільниці для оповіщення військовозобов’язаних і постачальників транспортних ресурсів і розгорнути їх в приміщеннях районних адміністрацій міста.

Для роботи хочуть залучити представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Станом на 15 січня 2024 року рішення поки не набрало законної сили. Його має затвердити виконком міськради Дніпра.

Блокпости на Київщині продовжать свою роботу / колаж ТСН.ua

Блокпости на Київщині

У Київській області завершився термін проведення контрдиверсійних та безпекових заходів, які тривали від 28 грудня по 6 січня. У цей період на території області встановили блокпости, де військові разом з правоохоронцями перевіряли підозрілий транспорт та документи у громадян. Однак наразі безпекові заходи на Київщині подовжили.

За словами підполковника Руслана Олійника, коменданта Київської області, до контрдиверсійних заходів на території Київської області було додатково залучено майже 900 осіб. Це співробітники ГУ НП, ГУ СБУ Київської області, військовослужбовці Комендатури Київської області, а також військові 114 ОБр ТрО. Було сформовано 139 нарядів, які чергували на стаціонарних та мобільних блокпостах. Також працювало 40 пошукових груп.

В результаті було виявлено та задокументовано 39 кримінальних правопорушень. Серед них: незаконний обіг зброї, незаконний обіг наркотиків; надання неправомірної вигоди поліцейському; підроблення документів; порушення вимог радіаційної безпеки; незаконний видобуток природних ресурсів.

"В рамках безпекових заходів виявили певну кількість осіб, що дійсно ухилялись від мобілізації. Далі з ними вже будуть працювати фахівці ТЦК та СП", — зазначив Олійник.

Він додав, що зараз проводиться інспекція блокпостів та аналіз їх ефективності на окремих напрямках.

Рейд ТЦК "Епіцентром" Миколаєва

Методи вручення повісток від ТЦК

Щодо так званих мобілізаційних нововведень, які часто шокують українців, то рейди співробітників ТЦК, наприклад, до тренажерних залів тривають. Повістки отримують і тренери, і відвідувачі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові сюрпризи від ТЦК! Де ловлять чоловіків і кому вручають повістки?

На Закарпатті вирішили перевіряти документи у всіх просто неба. Рада оборони від 1 грудня запровадила перевірку документів до завершення воєнного стану. А також призначила комендантів, які визначать уповноважених осіб, що будуть перевіряти документи, оглядати речі, автівки, багаж та вантажі, службові приміщення та житло громадян.

Роздають повістки і комунальники. Представники Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, Муніципальної варти й Нацполіції Запоріжжя об'єдналися. Тепер вони обходять будинки, де проживають військовозобов'язані. Одні представники мобільних груп будуть видавати повістки, інші – слідкувати за порядком.

Зазначимо, що представник президента у Раді Федір Веніславський розповів, що в новому законопроєкті про мобілізацію планують прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але й через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а вже сам лист із повісткою мають видати людині особисто в руки відповідні представники поштових служб. Це так звана публічна повістка.

Законопроєкт про мобілізацію

25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби” №10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.

Автори законопроєкту пропонують:

Призивати чоловіків не з 27 років, як зараз, а з 25.

Електронний кабінет і електронна повістка, яка до нього має надійти. Або ж на ваш імейл. Але поки що незрозумілі технічні питання: як перевірити актуальність пошти, чи не потрапила повістка в спам, і що робити, якщо у вас немає електронної пошти взагалі.

Повістки матимуть чіткий строк явки, чого не було раніше.

Мобілізація з-за кордону. Це те, на що вже почали реагувати українці, що проживають за межами нашої держави – це оформлення документів у дипломатичних установах. Поки можна, а далі – можливо, лише з постановою на облік. Ця норма дискутується. Але окремо є і рядок про – "на службу призиваються військовозобов'язані незалежно від місця їхнього перебування".

Наразі у Верховній Раді триває обговорення нового проєкту закону.

Проєкт про військовий облік

Тим часом в Україні готують до другого читання законопроєкт №10062, який передбачає запровадження Єдиного електронного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів. У новій редакції, зокрема, з'явилися такі пункти про персональні, службові дані тощо.

Народний депутат Олексій Гончаренко підтримав думку юриста. Водночас зауважив, що саме його найбільше цікавить у цьому законопроєкті автоматичне надання статусу учасника бойових дій, адже наразі з наданням цього статусу є багато проблем.

Відповідно до тексту проєкту, опублікованого на сайті Ради, до реєстру хочуть заносити та зберігати в базі його даних такі відомості:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних і резервістів;

службові дані призовників, військовозобов’язаних і резервістів;

дані про потребу в комплектуванні особовим складом Збройних сил України та інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Згода призовників, військовозобов’язаних і резервістів на обробку їхніх персональних даних для цілей реєстру не потрібна.

В разі ухвалення проєкту реєстр міститиме інформацію про всіх військовозобов'язаних віком від 17 до 60 років (зараз від 18 до 60 років).

Український адвокат Ростислав Кравець вже розкритикував законопроєкт про реєстр військовзобов'язаних. На його думку, цей законопроєкт може нести загрозу національній безпеці України.

Нагадаємо, раніше ми писали про е-кабінет призовника та військовозобов'язаного. Які дані він міститиме та як каратимуть ухилянтів – читайте ТУТ.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.