Як в Україні намагаються стабілізувати ситуацію зі світлом: Шмигаль розповів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про кроки, які вживає уряд для покращення ситуації в енергосистемі країни. За його словами, робота ведеться одночасно у двох напрямках: відновлення та розширення генерації електроенергії, а також зменшення споживання.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

За його словами, перед усіма органами державної влади поставлене завдання скоротити споживання електроенергії. Уряд ухвалює відповідне розпорядження, згідно з яким міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Прем'єр-міністр також рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади та іншим держорганам зробити аналогічні кроки для економії електроенергії. Місцевій владі рекомендовано обмежити вуличне освітлення.

Денис Шмигаль звернувся до бізнесу з закликом обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не є критичним для виробничої діяльності. Винятком є лікарні та підприємства, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу - там використання кондиціонерів не буде обмежуватися.

Такі заходи з боку уряду та рекомендації для бізнесу спрямовані на зменшення навантаження на енергосистему України, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок російських обстрілів. Обмеження споживання електроенергії державними органами та бізнесом допоможе забезпечити стабільність енергопостачання для критичної інфраструктури та населення.

Прем'єр-міністр наголосив, що уряд починає з себе у питанні економії електроенергії, подаючи приклад іншим установам та організаціям. Спільні зусилля держави, місцевої влади та бізнесу допоможуть покращити ситуацію в енергосистемі та уникнути критичних сценаріїв на зразок блекаутів.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС вночі проти 8 червня. Це ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі. Втім, графіки відключень не зникнуть, але стануть м’якші.

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