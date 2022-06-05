Як в Україні підтвердити вакцинальний статус, якщо щеплення були зроблені за кордоном: поради

Як в Україні підтвердити вакцинальний статус, якщо щеплення були зроблені за кордоном: поради

Був спрощений механізм підтвердження щеплень за кордоном.

Усе більше українців, які внаслідок війни виїхали за кордон, повертаються додому. У багатьох із них виникає питання, як підтвердити щеплення, зроблені за кордоном, після повернення в Україну? Чи будуть вони враховані?

Відповідь — так, будуть. Відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, людям, які отримують визнані Всесвітньою організацією охорони здоров’я щеплення, мають видати міжнародне свідоцтво про щеплення за визначеною формою.

Про це пише Центр громадського здоров'я.

У свідоцтві має бути наведена така інформація:

назва вакцини;

дата проведення щеплення;

виробник, доза та серія вакцини;

термін дії свідоцтва про щеплення.

Лікар або інший уповноважений медичний працівник, який контролює введення вакцини, має поставити власний підпис і печатку лікувального закладу навпроти інформації про щеплення. Свідоцтво про щеплення має бути повністю заповнене англійською або французькою мовою, а також може бути доповнене іншою.

Коли ви приїдете в Україну, надайте отриманий за кордоном сертифікат сімейному лікарю або педіатру. Лікар внесе інформацію до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Шість мільйонів українців перемістилися за кордон і стали біженцями внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації. Більшість тих, хто виїхав, — жінки й діти. Спочатку частина з них не могла підтвердити вакцинальний статус дітей, і це стало проблемою, адже за кордоном, як правило, дитину не приймають у садочок чи школу без щеплень.

Міністерство охорони здоров’я відреагувало й оперативно опрацювало цю проблему. Був спрощений механізм підтвердження щеплень за кордоном, розроблені відповідні вказівки, які вже доведені до відома всіх органів охорони здоров’я європейських країн.

Тобто, якщо людина має один із п’яти документів, які підтверджують щеплення («Історія розвитку дитини» (форма № 112/о), «Карта профілактичних щеплень» (форма № 063/о), «Медична карта амбулаторного хворого» (форма № 025/о), «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію» або «Довідка про проведені щеплення»), вона може підтвердити свій вакцинальний статус на території країн Європейського Союзу.

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