Як в Україні покращити мобілізацію та змотивувати людей: військовослужбовиця розповіла

Щоб мобілізація в Україні стала ефективнішою, чоловікам потрібно усвідомити необхідність захищати свою країну, сім’ю та дім.

Про це в ефірі "Укрінформу" розповіла військовослужбовиця Вікторія "Руна".

"Якщо це чоловік здоровий, нормальний чоловік, і він хоче й далі жити в країні, у нього є сім’я. І також само в мене стоять хлопці, в яких є сім’ї. Тобто чому одні мають захищати, а інші ні. Як тебе ще мотивувати? В тебе тут сім’я живе і ти не хочеш стати захищати їх. В мене всі товариші одружені, в них є сім’ї, але вони прийшли... Тому що вони розуміють, що сьогодні війна тут, завтра вона вже може бути отам позаду... З тією інтенсивністю, якщо їх зараз не зупиняти, то все це стане дуже швидко... У нас це тил зараз, а це все стане фронтом”, – наголосила військовослужбовиця.

За її словами, багато українців використовують аргумент, мовляв, “хай спочатку підуть воювати сини депутатів”.

“Але якщо ми будемо чекати та перекидати одне на одного все це, то так ми не виграємо війну”, – підкреслила “Руна”.

Нагадаємо, що комітет з нацбезпеки розглянув 710 правок до законопроєкту про мобілізацію.

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