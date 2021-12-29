Як в Україні працюватимуть поштові оператори на Різдво та Новий рік: графік роботи

Деякі поштові відділення працюватимуть навіть 1 та 7 січня.
В Україні на Новий рік та Різдво працюватимуть деякі поштові відділення, проте не всі. Найбільші оператори поштового зв’язку оприлюднили свої графіки роботи на новорічно-різдвяні свята.
Про це повідомляється на сайтах "Укрпошти", "Нової пошти".
"Нова пошта"
"Нова пошта" на Новий рік та Різдво працюватиме за таким графіком:
- 31 грудня - за графіком, за яким працюють у суботу (може відрізнятися залежно від відділення).
- 1 та 7 січня – відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.
- 3 січня - за графіком, за яким працюють у неділю (може відрізнятися залежно від відділення).
В інші міжсвяткові дні "Нова пошта" працюватиме у звичному режимі.
"Укрпошта"
В "Укрпошті" повідомили, що компанія працюватиме в період новорічно-різдвяних свят. Проте 1 та 7 січня будуть відкриті лише декілька відділень у великих містах.
"Укрпошта" працює в період різдвяно-новорічних свят. Надаватимуть послуги чергові відділення національного поштового оператора", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 1 січня в Україні працюватимуть лише 20 відділень "Укрпошти", а 7 січня – 37.
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