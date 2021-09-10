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Як в Україні вакцинуватися від коронавірусу іноземцям: роз'яснення МОЗ

Як в Україні вакцинуватися від коронавірусу іноземцям: роз'яснення МОЗ

Associated Press

Вони можуть записатися на щеплення до пункту щеплення чи центру вакцинації онлайн або за їхніми телефонами.

Усі іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть вакцинуватися від коронавірусу за тією ж процедурою, що й українці.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Право на безоплатне щеплення мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, та особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту. Для іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медичні послуги мають покриватись за рахунок власних коштів, коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством. Сама вакцина від COVID-19 є безоплатною", - зазначили в МОЗ.

Також у міністерстві додали, що іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають в України, на підтвердження першого щеплення отримують довідку 063/о "Карта профілактичних щеплень", а після щеплення двома дозами можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19. 

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