Як в умовах війни розслабитися без алкоголю: прості поради

Про це пише uahealth в Instagram.

Зазвичай алкоголь посилює всі тривоги, страхи та стреси. А ще втрачається ясність мислення, швидкість реакції, що в умовах воєнного стану - дуже небезпечна штука, особливо для цивільних.

Що ще несе алкоголь:

Мінус можливість ясно мислити і приймати логічні рішення.

Плюс ризик нещасних випадків, травматизму.

Плюс ризик загострення хронічних захворювань

Мінус можливість звернутись до лікаря у разі чого, через обмежений доступ, комендантську годину тощо.

І головне — алкоголь та психотравматичні події не сумісні. Найкращий спосіб їх пережити — звернутися до фахівця, а не похмілля зранку.

Тому ось підбірка дієвих способів розслабитись без алкоголю:

27 предметів

Східні філософи твердять: «Хочете позбутися смутку, пересуньте 27 предметів в будинку». Вважається, що це звільняє простір для енергії, яка зможе безперешкодно ковзати в правильному напрямку. Паралельно додайте прибирання і ви точно відчуєте себе краще, хоча б через те, що навколо чисто та немає мотлоху.

Танці

Танцюйте так, наче викликаєте добрих духів, що допоможуть Україні перемогти у війні. Якщо не маєте простору вдома, можна знайти безлюдний закапелок в парку або лісі (тільки перевірте чи безпечний він і, чи перевіряли його піротехніки).

Малювання

Візьміть листок, ручку/олівець/фломастер і просто ведіть куди хочеться. Натискайте сильніше, слабше, змінюйте кольори, не шукай сенсу, просто малюйте. Це - невеличкий сеанс арттерапії.

Розчісування

Протягом робочого дня, проведеного перед монітором, мімічна мускулатура так напружується, що голова стає важкою. Один зі способів розслабитись – розчісувати волосся протягом 10-15 хвилин. Ця процедура допомагає "розігнати" кров і розслабити м'язи.

Банні процедури

Душ або ванна - обирайте самостійно, але вода дійсно дає відчуття оновлення. Додайте аромаолії або увімкніть улюблену музику і будьте у ванній скільки завгодно.

Друзі

Дозвольте собі невеличку вечірку, зберіть близьких, подивіться класне перевірене кіно з попкорном, зіграйте в настільні ігри. Сміхотерапія та свої люди - лікують смуток.

Прогулянка

Найпростіший безплатний спосіб зняти напругу - "провітрити" голову. 10 хвилин прогулянки допоможуть перемкнути увагу і це корисно не тільки для ментального, а й для фізичного здоров'я.

Сходи

Побігайте по сходах вниз або зробіть будь-яку інтенсивну зарядку. Прилив ендорфінів, накачані ноги точно вас порадують.

Скиньте напругу

Якщо вас "накрило" від новин, тривожного дзвінка чи чогось, що трапилось з вами нещодавно - потрібно фізично скинути напругу. Для цього станьте рівно і трусіть руками, ногами, всім тілом, наче до вас прилип пісок і ви намагаєтеся його струсити з себе.

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