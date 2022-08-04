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Як в умовах війни розслабитися без алкоголю: прості поради

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Як в умовах війни розслабитися без алкоголю: прості поради

Фото: pixabay.com

Келих вина насправді не допоможе розслабитися.

Про це пише uahealth в Instagram.

Зазвичай алкоголь посилює всі тривоги, страхи та стреси. А ще втрачається ясність мислення, швидкість реакції, що в умовах воєнного стану - дуже небезпечна штука, особливо для цивільних.

Що ще несе алкоголь:

  • Мінус можливість ясно мислити і приймати логічні рішення. 
  • Плюс ризик нещасних випадків, травматизму. 
  • Плюс ризик загострення хронічних захворювань 
  • Мінус можливість звернутись до лікаря у разі чого, через обмежений доступ, комендантську годину тощо. 
  • І головне — алкоголь та психотравматичні події не сумісні. Найкращий спосіб їх пережити — звернутися до фахівця, а не похмілля зранку.

Тому ось підбірка дієвих способів розслабитись без алкоголю: 

  • 27 предметів

Східні філософи твердять: «Хочете позбутися смутку, пересуньте 27 предметів в будинку». Вважається, що це звільняє простір для енергії, яка зможе безперешкодно ковзати в правильному напрямку. Паралельно додайте прибирання і ви точно відчуєте себе краще, хоча б через те, що навколо чисто та немає мотлоху.

  • Танці

Танцюйте так, наче викликаєте добрих духів, що допоможуть Україні перемогти у війні. Якщо не маєте простору вдома, можна знайти безлюдний закапелок в парку або лісі (тільки перевірте чи безпечний він і, чи перевіряли його піротехніки).

  • Малювання

Візьміть листок, ручку/олівець/фломастер і просто ведіть куди хочеться. Натискайте сильніше, слабше, змінюйте кольори, не шукай сенсу, просто малюйте. Це - невеличкий сеанс арттерапії. 

  • Розчісування

Протягом робочого дня, проведеного перед монітором, мімічна мускулатура так напружується, що голова стає важкою. Один зі способів розслабитись  – розчісувати волосся протягом 10-15 хвилин. Ця процедура допомагає "розігнати" кров і розслабити м'язи.

  • Банні процедури

Душ або ванна - обирайте самостійно, але вода дійсно дає відчуття оновлення. Додайте аромаолії або увімкніть улюблену музику і будьте у ванній скільки завгодно.

  • Друзі

Дозвольте собі невеличку вечірку, зберіть близьких,  подивіться класне перевірене кіно з попкорном, зіграйте в настільні ігри. Сміхотерапія та свої люди  - лікують смуток. 

  • Прогулянка

Найпростіший безплатний спосіб зняти напругу - "провітрити" голову. 10 хвилин прогулянки допоможуть перемкнути увагу і це корисно не тільки для ментального, а й для фізичного здоров'я. 

  • Сходи

Побігайте по сходах вниз або зробіть будь-яку інтенсивну зарядку. Прилив ендорфінів,  накачані ноги точно вас порадують.

  • Скиньте напругу

Якщо вас "накрило" від новин, тривожного дзвінка чи чогось, що трапилось з вами нещодавно - потрібно фізично скинути напругу. Для цього станьте рівно і трусіть руками, ногами,  всім тілом, наче до вас прилип пісок і ви намагаєтеся його струсити з себе.

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