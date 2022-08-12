Як вакцинуватися від інфекцій людям із діабетом, хронічними серцево-судинними та респіраторними хворобами – МОЗ

Про це повідомляє МОЗ.

Тривалий вплив захворювання може ослабити імунітет людини, а органи й системи організму працюватимуть гірше. Це робить людей із хронічними хворобами уразливішими до різних інфекцій, вони мають важчий перебіг захворювань та більше ускладнень. Саме тому цим людям лікарі радять обов’язково робити усі необхідні та рекомендовані щеплення. Виняток – наявність протипоказань. Про те, як вакцинуватися, якщо є хронічна хвороба, розповідає Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Найпоширенішими хронічними хворобами є серцево-судинні, хронічні респіраторні захворювання і діабет.

Серцево-судинні хвороби

Такі хвороби ускладнюють реакцію імунітету на деякі захворювання. Це збільшує ризики важкого перебігу інфекційних хвороб, а отже – появи серйозних ускладнень.

Особливо небезпечними для людей із серцево-судинними хворобами є грип, пневмококова інфекція, кашлюк і коронавірус. Ускладнення цих хвороб можуть призводити до розвитку ішемічної хвороби серця, інфарктів, тромбозів. Саме тому людям із хронічними серцевими хворобами треба робити щеплення.

“Будь-які інфекційні хвороби викликають запалення, яке може бути небезпечним для пацієнтів зі слабкою серцево-судинною системою. Тому дуже важливо, щоби такі пацієнти отримували як обов’язкові щеплення, так і рекомендовані», – коментує Ігор Кузін.

Цукровий діабет

У людей, хворих на цукровий діабет обох типів, імунна система працює гірше, ніж у здорових. Тому вони уразливіші до інфекцій. Особливо небезпечними для хворих на діабет є грип, пневмококова інфекція, гепатит В, правець.

“Вірус грипу підвищує рівень глюкози в крові, а у людей з гіперглікемією це може призвести до небезпечних станів. Саме тому щеплення від грипу рекомендовано всім діабетикам.

Пневмококова інфекція небезпечна для діабетиків високими ризиками пневмонії, бактеріємії та менінгіту. Також у хворих на діабет часто є виразки та рани на ногах, через які можна заразитися правцем. Тому діабетикам обов’язково потрібно робити ревакцинацію від правця кожні 10 років”, – пояснює Ігор Кузін.

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Люди з діабетом мають вищі ризики заразитися гепатитом В через те, що їм доводиться регулярно проколювати шкіру глюкометрами, інсуліновими ручками тощо, щоб відстежувати рівень глюкози в крові.

Респіраторні хвороби

Люди з астмою або хронічним обструктивним захворюванням легень, мають вищий ризик госпіталізації та ускладнень внаслідок захворювань, яким можна запобігти за допомогою вакцини. Особливо небезпечними для цих людей є грип, пневмококова інфекція та коронавірус.

Ці інфекції спричиняють тяжкі пневмонії, які потребують стаціонарного лікування, провокують і посилюють напади астми.

“Нещодавно в Україні дозволили другу бустерну дозу від COVID-19. Серед показань наявність хронічних хвороб, які підвищують ризик важкого перебігу коронавірусу. Дослідження показали, що додаткова доза вакцини покращує захист від хвороби для людей з категорій ризику”, – додає лікар.

Чи є специфічні правила або рекомендації для вакцинації людей з хронічними хворобами

Людей з хронічними хворобами щеплюють зазвичай за тими ж правилами, що і здорових людей. Так, проводити імунізацію можна, коли:

Немає підвищеної температури тіла понад 38 С на момент проведення щеплення.

Немає загострення хвороби.

У людини не було тяжкої алергічної реакції на попереднє щеплення.

Інші медичні протипоказання відсутні.

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