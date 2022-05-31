Як варити броколі, щоб вона не втратила свої корисні властивості

Як варити броколі, щоб вона не втратила свої корисні властивості

Капуста броколі - популярний овоч серед тих, хто намагається правильно харчуватися і вести здоровий образ життя. Однак не всі знають, як приготувати броколі, щоб вона не втратила свої корисні властивості. Читайте в матеріалі ТСН.ua скільки та як варити броколі.

Цікавий факт: капуста броколі була виведена за часів Римської імперії. Римлянам новий овоч дуже сильно припав до смаку, а тому його почали використовувати для приготування різних страв. Назва "броколі" італійського походження і означає "паросток капусти". Світова слава прийшла до продукту лише в 1920-х роках. А справжній пік популярності припав на початок 2000-х.

Броколі: в чому користь цього зеленого овоча

Броколі: користь / Фото: Pexels

В 100 г броколі міститься усього 55 ккал. Найбільше в броколі вітамінів С і К, також до її складу входять каротеноіди, фолієва кислота, клітковина, калій. Вітамін С виробляє колаген, який необхідний для утворення кісток і тканин тіла, допомагає загоювати порізи, захищає організм від вільних радикалів. Вітамін К потрібен для функціонування білків, які беруть участь у процесі згортання крові, також він зміцнює кісткову тканину. Всього 100 г броколі, яка була приготовлена на пару, забезпечить організм 145 мкг вітаміну К та 150 г вітаміну С. В броколі містяться вітаміни групи В (а саме В1, В2, В3, В6), магній, залізо, цинк. Завдяки клітковині, броколі допомагає знизити рівень холестерину і сприяє травленню. В дослідженнях 2003 і 2006 років було доведено, що каротиноїди, які містяться в броколі (лютеїн, зеаксатин), зменшують ризик вікових порушень зору, До складу цього овоча входить бета-каротин, який в організмі перетворюється на вітамін А. Калій, який є в складі броколі, бере участь у скороченні серця та функціонуванні нервів. В 300 г броколі міститься близько 400 мг омега-3 у формі альфа-ліноленової кислоти - цієї кількості достатньо, щоб мінімізувати запальний процес.

Як приготувати броколі, щоб вона була кориснішою

2008 року вийшов звіт, який був надрукований в Журналі сільського господарства і харчової хімії. В ньому йшлося про те, що найкраще варити броколі на пару або в злегка підсоленій воді, щоб зберегти її антиоксидантні властивості. Однак, слід зазначити, що через термічну обробку руйнується вітамін С.

Якщо ви хочете освоїти нехитру науку, як правильно варити броколі, щоб всі її корисні властивості, вітаміни та мінерали потрапляли до організму, варто запам'ятати кілька простих правил:

насамперед, потрібно зазначити, що броколі можна їсти в сирому вигляді, додаючи її до різноманітних салатів - так ви отримаєте найбільше користі від цього продукту;

також дуже важливо правильно розділіти овоч на окремі суцвіття, адже в іншому випадку овоч виділить речовину сульфурофан, яка вважається отруйною для деяких тварин (з організму людини вона виводиться через 3 години, однак, якщо організм ослаблений, можуть бути проблеми зі здоров'ям) - спочатку відріжте сам стрижень, а потім акуратно розділіть на окремі частини без ножа;

як варити броколі в каструлі - налийте воду, підсоліть за смаком, доведіть до кипіння і лише тоді додавайте суцвіття;

якщо ви не будете вживати в їжу броколі відразу після приготування, фахівці радять зберігати її в прохолодній воді - так вона залишиться хрумкою та збереже свої корисні властивості;

скільки варити броколі - дорослу головку капусти броколі варять не більше 5 хвилин, але якщо вона велика і ви не розділяли її на окремі суцвіття - тоді цей час збільшується до 10 хвилин.

Броколі: приготування на пару

Як приготувати броколі на пару / Фото: Pexels

Якщо ви хочете, щоб капуста броколі зберегла всі свої корисні властивості, її рекомендується готувати на пару. Приготування не займає багато часу і сил: