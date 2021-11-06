Як варити гречку, щоб була розсипчастою: корисні поради господиням

Здавалося б, що важкого в приготуванні гречки. Але виявляється, щоб вона була розсипчастою і смачною, потрібно знати певні секрети. Наприклад, як підготувати крупу, скільки варити гречку, які спеції додати.

ТСН.ua зібрав для вас основні поради, як варити гречку в мультиварці, духовці, пароварці, каструлі та навіть в мікрохвильовій печі.

Як підготувати гречку

Щоб гречка добре смакувала, її потрібно правильно підготувати:

обов’язково промийте крупу в холодній воді кілька разів, очистіть її від камінчиків, неочищених зерен, сміття;

варити можна лише в чистій питній холодній воді;

якщо ви обрали каструлю, підберіть посуд з товстими стінками;

сіль та інші спеції додаються на початку приготування, щоб крупа ввібрала в себе їх смак та аромат;

в каструлі після закипання води гречку потрібно варити ще 20-25 хвилин;

для заправки зазвичай використовують вершкове масло;

якщо каша вже готова, а вода ще залишилася в посудині, злийте зайву рідину, додайте масла і залишіть на кілька хвилин.

Як зварити розсипчасту гречку на гарнір? Перед тим, як додати її в каструлю або іншу посудину, трішки “просушіть” на гарячій сковороді. Тут варто не перестаратися: поставте невеликий вогонь і залишіть на 3 хвилини. Повинен з’явитися легкий гречаний аромат.

Як варити гречку: скільки води взяти та що додати

Як варити гречку: скільки води взяти / pixabay.com

Гречка, як і більша частина круп, значно збільшується в розмірах під час приготування. Якщо ви не знаєте, як варити гречку, пропорції повинні бути такі: 1 склянка гречки на 2 склянки рідини. Але якщо вам більше до вподоби в’язка каша, можна взяти 2,5-3 склянки води.

Щоб гречка вийшла смачною, не забудьте додати сіль. На 1 склянку крупи вам знадобиться близько ½ чайної ложки. Але тут варто звертати увагу на свої уподобання. Досолити кашу можна в процесі приготування. Якщо у вас є улюблені спеції, без вагань додавайте і їх. До гречки найкраще підходять: базилік, кріп, червона мелена паприка, коріандр, орегано, петрушка.

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Часто господині готують до каші зажарку. Так ви отримуєте смачний та поживний гарнір до будь-якої страви. Як варити гречку з зажаркою? Крупу перебрати, промити та поставити варити. За цей час приготувати зажарку. Порізати дрібно цибулину, натерти морквину. Відправити їх зажарюватися на рослинній олії в сковорідці. Готова гречка відправляється до зажарки, перемішується. Після чого тушкується на маленькому вогні ще 5 хвилин.

Ще один популярний варіант: готувати гречку з м’ясом. Це ситна і смачна страва, яка підходить всій родині на обід чи вечерю. Як варити гречку з м’ясом? Тут все дуже просто. Зробити зажарку, додати м’ясо (краще за все підійде куряче). Смажити на протязі 5-7 хвилин, а потім налити води. Довести до кипіння, насипати крупу і варити на невеликому вогні до 25 хвилин.

Як варити гречку на воді в каструлі

Візьміть посудину з товстим дном, додайте гречку, залийте водою. Доведіть до кипіння і зменшіть вогонь. Скільки варити гречку в такому випадку? Вистачить 20-25 хвилин. Деякі господині додають крупу в киплячу воду. Час приготування при цьому не змінюється, але відразу після додавання гречки, вогонь потрібно зменшити.

Під час варки крупу не перемішують. Щоб зрозуміти, що гречка вже готова, проведіть ложкою по дні каструлі. Води немає? Можна знімати з вогню. Якщо ви вперше готуєте цю крупу і боїтеся, що вона пригорить, знімайте трішки раніше і дайте настоятися.

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Якщо ви хочете приготувати солодку кашу на молоці, замість солі потрібно додати цукор. Молоко також заливають разом з крупною та доводять до кипіння. Однак варити гречку з молоком потрібно до 30 хвилин.

Як варити гречку в мультиварці та пароварці

Як варити гречку в мультиварці

Крупу потрібно промити та очистити, а потім викласти в чашу мультиварки або пароварки. Зверніть увагу, що в комплект деяких пароварок часто входять спеціальні чаші саме для каші.

В мультиварці оберіть “Крупи” — режим “Гречка” або “Каша”, в залежності від моделі пристрою. Скільки варити гречку в мультиварці? Час приблизно такий самий, як і в випадку використання каструлі — до 25 хвилин.

Якщо ви використовуєте пароварку, ставити чашу потрібно на найнижчий рівень. Таймер варто поставити на 40 хвилин. Коли почуєте звуковий сигнал, кришку потрібно відчинити і перевірити гречку на готовність. При необхідності додайте ще 5-10 хвилин.

Як варити гречку в мікрохвильовій печі та духовці

Якщо ви не знаєте, як варити гречку в мікрохвильовій печі, наступні поради вам допоможуть. Спочатку потрібно підібрати ємність, яка підходить для використання в цій побутовій техніці. Додайте крупу, залийте холодною водою, накрийте покришкою. Готувати потрібно з потужністю 800 Вт близько 7 хвилин. Потім дістати, перемішати і доварювати ще 6 хвилин з потужністю 600 Вт.

Для духовки потрібно взяти жароміцну посудину. Залити гречку холодною водою, накрити кришкою (можна використати фольгу). Поставте температуру на 190 °C і залиште кашу на 30-40 хвилин. Виключте духовку і дайте гречці настоятися — до 15 хвилин.

Як приготувати гречку без варіння: два способи

Перший спосіб — повільний. Він підходить лише для готування каші на воді.

Викладіть гречку в посудину, залийте киплячою водою, посоліть, закрийте щільно кришкою і залишіть на ніч. За цей час крупа вбере в себе всю рідину.

Другий спосіб більш швидкий. Так можна варити гречку на воді і на молоці. Крупу потрібно висипати в термос, додати спеції, залити окропом. Залишіть її на одну годину і можна насолоджуватися смачною стравою. Такий метод чудово підходить для тих, хто часто відпочиває на природі.

Скільки варити зелену (несмажену) гречку

Зелена гречка відрізняється тим, що не проходить термічну обробку під час виготовлення. Саме тому в ній зберігається більше корисних речовин та вітамінів.

Багатьох людей цікавить, чи потрібно готувати зелену гречку іншим способом, ніж звичайну. Відмінностей досить мало. Її ядра теж потрібно промити та перебрати. Потім залити холодною водою у співвідношенні 1:2. Додати солі та інших спецій. Проте після закипання води та зменшення вогню, варити несмажену гречку потрібно всього 15 хвилин.

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