Як варити кутю: магія страви, секрети приготування та поради господиням

Різдво Христове — одне з найбільших церковних свят. І передує йому Святий вечір (Святвечір), 6 січня. Головною стравою на святковому столі вважається кутя. Загалом українці кутю готують тричі на рік. Спочатку Багату кутю на Святвечір, потім Щедру перед Старим Новим роком (13 січня) і Голодну в переддень Водохреща. ТСН.ua розповідає, яке таїнство бачили наші предки в цій страві та як варити кутю, щоб вона вийшла справді смачною.

Кутя: магія страви в розумінні наших пращурів

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В наших пращурів існувало чимало різних рецептів куті, які змінювалися в залежності від регіону України. Але одне залишалося незмінним — особливе таїнство приготування та магія страви.

Згідно з традиціями святкувати народження Ісуса Христа починали 6 січня, коли на небі з’явиться перша зірка. До того часу, як вся родина збереться за святковим столом, на ньому вже повинна стояти запашна кутя. Тому господині починали варити кутю ще до сходу сонця. Спочатку варилися зерна (традиційно брали пшеницю, хоча сьогодні часто можна зустріти рецепти, як варити кутю з перловки або рису). Обов’язково для цієї справи одягали чисте святкове вбрання. Як варити кутю знала кожна господиня, адже ці традиції передавались від матері до доньки. Страва готувалася тільки на свіжій чистій воді. Існувало повір’я, якщо встигнути витягнути кутю з печі з першими промінчиками сонця, то в родині цілий рік пануватиме щастя.

Як варити кутю: поради предків

Як варили кутю наші предки / Instagram

В кожному регіоні України існували свої традиції того, як варити кутю. Рецепти також були різними. Але практично всюди за основу брали цільні зерна пшениці, які вважалися символом поновлення, переродження, нового життя. Обов’язковими інгредієнтами в куті також були: мед та мак. Мак символізував мучеництво Христа, яке він пережив перед своєю смертю, а мед — символ божої благодаті, чистоти.

Всі рецепти куті у наших предків починалися однаково. Потрібно було взяти неочищену пшеницю і очистити зерна від полови. Для цього підходила дерев’яна миска або ступа, в якій зернята перетирали товкачем. Щоб полова краще відокремлювалася від пшениці, до майбутньої куті доливали теплу воду.

Після цього зернята потрібно було кілька разів промити. А потім на 2-3 години залити водою, щоб вони набухли. Як варити кутю, щоб вона була смачною? Наші предки робили це в печі на повільному вогні. Весь процес займав близько 5 годин. Тільки після того, як кутя остигала, до неї додавали інші інгредієнти.

Сьогодні процес приготування значно спростився, тому і традиції того, як варити кутю змінилися. Зерна пшениці купують в магазині. Їх достатньо всього лише промити, замочити в холодній воді на ніч, а потім варити на маленькому вогні 3-4 години. Зрозуміти, що кутя готова можна по тому, що зернята починають “лопати”.

Як варити кутю: рецепти від традиційного до сучасного

Традиційна українська кутя

Як варити кутю: рецепт традиційний з пшениці / Instagram

Як варити кутю за традиційним українським рецептом? Для цього потрібно взяти наступні інгредієнти:

2 склянки пшениці;

3 літра води;

1 склянку маку;

півсклянки волоських горіхів;

1 яблуко;

⅓ склянки меду;

1 склянку цукру

Якщо ви не знаєте, як варити кутю, пропорції води і пшениці повинні бути саме такими: на 1 склянку зерна потрібно взяти 3 літра чистої води.

Спочатку потрібно відварити пшеницю. А коли вона охолоне, додати інші інгредієнти. ⅓ склянки меду розведіть теплій воді. Мак можна прокип’ятити, але якщо ви будете це робити, то потім його потрібно розтовкти в блендері. Змішайте горіхи, мак і мед. Полийте цим сиропом кутю. Зверху покладіть подрібнене кубиками яблуко. Ці складові вважаються традиційними. Тож, якщо ви не знаєте, як варити кутю, варто вибрати саме цей рецепт.

Важлива порада: Щоб кутя не була надто твердою, мед з горіхами і маком варто додати перед тим, як ви будете ставити страву на святковий стіл.

Кутя “Панська”

Як варити кутю за "Панським" рецептом / Instagram

Як варити кутю за цим рецептом? Для нього вам знадобляться наступні інгредієнти:

2 склянки зерен пшениці (перловки чи рису);

150 г родзинок;

50 г кураги;

200 г волоських горіхів;

200 г маку;

100 г мигдалю (за бажанням).

Курагу потрібно порізати на дрібні шматочки, а потім замочити разом з родзинками в гарячій воді на 10 хвилин. Відцідіть. Змішайте курагу і родзинки з мигдалем, звареною кутею та розтертим маком. Додайте трішки кип’яченої теплої води. За рахунок кураги така кутя виходить досить солодкою, але ви можете додати цукор за смаком.

Важлива порада: якщо ви відчули, що мак гірчить, його потрібно перетерти з цукром.

Кутя з рису, родзинок і мигдалю

Як варити кутю з рису / Instagram

Як варити кутю з рису? Для цього рецепту вам потрібні такі інгредієнти:

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250 г рису;

100 г родзинок і стільки ж мигдалю;

мед і кориця за смаком;

цукор.

Для цього рецепту куті найкраще підійде кругло-зерновий рис. Його потрібно приготувати. Як варити таку кутю? Пропорції води і зерна повинні бути 2:1. На півгодини потрібно залити окропом мигдаль. Потім розтерти його з цукром і розвести в невеликій кількості воді. Як тільки рис охолоне, додавайте перетертий мигдаль і родзинки. За бажанням можна також присмачити медом, корицею.

Сучасна кутя з замороженими ягодами і ячменем

Як варити кутю з замороженими ягодами / Instagram

Як варити кутю, яка сподобається сучасним дітям? Можна взяти за основу цей рецепт. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:

півсклянки ячменю;

7-8 склянок води;

4-5 столових ложок меду (цукру);

1 склянка замороженої вишні без кісточок;

300 г різних заморожених ягід (полуниця, малина, суниця);

півсклянки родзинок.

Щоб кутя вийшла дійсно смачною, ячмінь потрібно замочити у холодній воді на цілу ніч. Потім не менше 1 години варити зерна на слабкому вогні. Додати родзинки, мед (цукор), заморожені ягоди (крім вишні) і варити ще 1 годину. Коли кутя з ячменю готова, можна додати вишні. Проваріть ще 10 хвилин і знімайте з плити. На святковий стіл таку кутю потрібно ставити вже охолодженою.

А якщо ви все ж не зрозуміли, як варити кутю, відео простого рецепту цієї страви вам допоможе:

Як варити кутю в мультиварці

Як варити кутю в мультиварці: рецепт і поради / Instagram

Наші предки готували кутю в печі, пізніше українці почали використовувати звичайну плиту. Але сьогодні варто дізнатися і як варити кутю в мультиварці. Адже сучасне кухонне приладдя робить наше життя набагато простішим. І навіть традиційний рецепт куті з пшеницею в мультиварці виходить дуже смачним, а час приготування страви складає близько 3 годин.

Як варити кутю в мультиварці? Тут вам знадобляться наступні інгредієнти:

1 склянка пшениці;

4 склянки води;

1 чайна ложка цукру;

дрібка солі;

за смаком мед, мак, курагу, родзинки.

Пшеницю спочатку перебирають і промивають. Перед тим, як варити кутю, не забудьте зерна замочити на ніч у холодній воді. Викладіть в чашу мультиварки пшеницю, цукор, сіль і залийте це все водою. Закрийте кришку і встановіть режим “Рис” або “Крупа”. Готування займає 1,5 -2,5 годин, в залежності від моделі мультиварки та вибраного режиму. Після сигналу злийте надлишок води. Поки вариться кутя, залийте окропом мак на півгодини. Потім розітріть його з цукром в ступці чи за допомогою блендера. В чашу мультиварки до куті додайте мак, перемішайте. Закрийте кришку і готуйте 10 хв в режимі “Підігрів”. При подачі на святковий стіл можна додати мед, горіхи, родзинки, курагу.

Важлива порада: щоб сухофрукти додали куті аромату, їх варто попередньо замочити у воді. А горіхи краще підсушити на сковорідці.

Як варити кутю розібралися, а як її правильно їсти?

З тим, як варити кутю, було пов'язано чимало обрядів / Instagram

Цікаво, що у наших предків існували не лише особливі обряди, як варити кутю, але й традиції щодо споживання цієї страви.

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Кутя займала головне місце на святковому столі в Святвечір. Коли з появою першої зірки родина сідала вечеряти, спочатку завжди куштували саме кутю. Першу ложку повинен був з’їсти найстаріший член сім’ї.

Після вечері ложку куті завжди залишали на столі для померлих родичів. Вважалося, що саме 6 січня покійники повертаються додому, щоб разом з усіма поласувати кутею.

А вже на Різдво, 7 січня, діти відносили кутю своїм хрещеним батькам. А за це їм давали солодощі чи навіть гроші.

Існували навіть магічні обряди, пов’язані з тим, як варити кутю, і як її подавати:

коли кутя вже готова, її витягували з печі і заглядали у горщик: якщо зерно піднялося — наступного року родину чекає щастя, а якщо опустилося — чекали біди;

зерна, які приготували для куті, ні в якому разі не можна було колоти, наші предки вірили, що тоді “пшениця на полі виляже” і не буде врожаю;

також кутю не можна було мішати в горщику, інакше весь рік члени сім’ї будуть сваритися.

Цікаво, що в деяких регіонах України обряди і звичаї, пов’язані з тим, як варити кутю, збереглися до сьогодні.