Як вберегти кімнатні квіти від кота: прості та дієві поради

Кішки часто проявляють небайдужість до кімнатних рослин. Вони можуть гризти листочки, гратися суцвіттями або навіть викопувати землю з вазонів. І тоді у хазяїв виникає запитання — як вберегти квіти від кота? Читайте різні способи у матеріалі ТСН.ua.

Допоможе пульверизатор і вода

Це "класична" техніка, яка використовується для тренування кішок. Варто постійно тримати під руками пульверизатор, наповнений водою, щоб можна було скористатися ним відразу, коли кіт попрямує до вазонів з квітами. З часом у вихованця розвинеться страх перед неминучою карою, а тому він перестане гратися з рослинами.

Це досить простий метод, однак він правильно спрацює лише тоді, коли людина більшість свого часу проводить вдома. Адже потрібно використовувати пульверизатор кожного разу, коли кішка гризе квіти. В іншому випадку кіт може проявити хитрість і гратися з вазонами тоді, коли нікого немає в будинку.

Репелент з сильним неприємним запахом

Багато різних запахів не подобається кішкам. А тому їх можна використовувати, щоб відівчити свого улюбленця підходити до вазонів з квітами. Спеціальні репеленти продаються в ветеринарних магазинах, однак їх можна зробити і самостійно. Наприклад, якщо змішати воду та мило з сильним запахом (цитрусове, лавандове) або розчинити у рідині чавлений часник, а потім побризкати біля вазонів сумішшю.

Якщо вам не підійшов цей метод, можна посипати рослини невеликою кількістю гострого перцю чилі. Ефект буде, але цей варіант дуже ризикований. Тварина може отримати гострі опіки очей та носа. Тому варто бути дуже обережними.

Камені в вазонах

Якщо кішка любить вигрібати пухкий ґрунт, перешкодити копанню можна, якщо викласти шар досить великої гальки чи камінців. Надто щільно їх утрамбовувати не потрібно, адже потрібно, щоб вода просочувалася в землю.

Існують і інші варіанти, окрім камінців: використання шишок, битої кераміки, мушлів. Деякі господарі, щоб вберегти квіти від кота, встромляють у землю зубочистки чи шпажки. Метод доволі ефективний, хоча й не виглядає естетично.

Переставте рослини в будинку

Якщо кішка все-рівно продовжує займати кімнатні рослини, можна перенести їх в іншу кімнату чи на лоджію, а потім закрити доступ туди коту. Хороша ідея — пересаджування квітів у підвісні горщики, які варто підвішувати подалі від предметів меблів. Якщо вазони будуть поза досяжністю кішки, вона перестане ними цікавитися.

Неприємна обстановка або додаткові перепони

Страх — ще один хороший фактор, який може стимулювати кішку не підходити до вазонів. Якщо по дорозі до квітів на неї будуть чекати перепони, неприємні звуки, вони скоро стануть їй нецікавими. Найкраще такий метод працює з рослинами, які стоять на полиці чи столі, де у вас є додатковий простір. Розмістіть там на деякий час тарілки, виготовлені з фольги. Вони будуть створювати додатковий шум, коли кішка на них наступить чи захоче скинути.

Схожа ідея, яка також не сподобається вашій кішці, полягає в створенні липкої поверхні. Прокладіть між рослинами двосторонню клейку стрічку. А ще можна придбати в магазині спеціальні решітки для вазонів. Їх розміщують по всьому периметру горщика.

Придбайте кішці зручний лоток

Інколи коти використовують вазони як туалет, якщо їм не підходить лоток. Варто перевірити, чи він підходить вашій кішці по розмірам, чи комфортний наповнювач, чи місце, де стоїть лоток, безпечне для тварини. Всі ці фактори дуже важливі.

Кішці потрібні особисті рослини

Котів можна відволікти від інших квітів, якщо надати їм доступ до власних рослин. Ці домашні тварини дуже люблять котячу м'яту, тому варто звернути увагу саме на цей варіант. Також в магазині можна придбати насіння і висіяти пшеницю. Коли вона зійде, то свіжа зелень точно зацікавить улюбленця.