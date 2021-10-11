Як вберегти метальне здоров'я: прості правила інформаційної гігієни від МОЗ

Дбайте про своє психічне здоров‘я, бо це важливий аспект життя.

Постійна інформаційна напруга спричиняє порушення психологічного добробуту, безсоння, підвищений артеріальний тиск, пригнічений стан, депресивні та тривожні розлади.

Про це інформує Telegram-канал МОЗ України.

Спробуйте дотримуватися простих правил інформаційної гігієни:

Лише довірені джерела.

Через схильність беззаперечно довіряти рідним і друзям ми часто послаблюємо критичне мислення й можемо ставати жертвами дезінформації. Не втрачайте пильності тільки тому, що новина надійшла від друга. Намагайтеся перевіряти першоджерела.

Будьте критичними до новин, які швидко поширюються

Дезінформація поширюється значно швидше ніж правда і охоплює більшу аудиторію. Це не означає, що швидко поширювана новина є дезінформацією лише тому, що вона стрімко розповсюджується, проте це, безумовно, привід двічі подумати перш ніж ділитися нею та беззаперечно повірити.

Зважайте на стилістику написання новини

Гучні заголовки і слова, які викликають сильні емоції (такі як гнів та тривога), допомагають новинам поширюватися швидше і краще, ніж поміркований, нейтральний текст. В повідомленнях, що містять дезінформацію, часто використовуються саме такі слова, які можуть змінювати ваші емоції. Не варто емоційно сприймати та реагувати на інформаційні події.

Утримайтеся від поширення інформації, якщо прочитали тільки заголовок

Одного прочитання хибного твердження достатньо, щоб пізніше сприйняти його як правдиве (ефект ілюзії правди). Старайтесь вивчити новину чи подію, що вас зацікавила з різних джерел. Поширюйте лише правдиву та доведену інформацію. Варто пам’ятати: ми не можемо повністю відгородитися від негативних новин чи спотвореної інформації, однак попередити медіанасильство, можна - споживаючи правдиву, доказову та реальну інформацію.



"Дбайте про своє психічне здоров‘я, бо це важливий аспект життя, який впливає на самопочуття в цілому", - наголошують у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що коронавірус вплинув на ментальне здоров'я населення.

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