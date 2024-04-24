Як вберегти собаку від кліщів та що робити, якщо паразит таки присмоктався: дієві поради

Для кожної людини, яка виховує собаку, його безпека є дуже важливою.

З приходом тепла для пухнастих улюбленців не лише настає пора тривалих прогулянок парками та лісами, а й збільшуються ризики зустрічі з паразитами. Як відомо, укус кліща є дуже небезпечним для собак. На жаль, нерідко такі випадки закінчуються летально.

Як вберегти пса від кліщів та що робити, якщо кліщ таки присмоктався — розповідаємо далі.

Кліщ

Профілактика збільшує шанси на порятунок улюбленця

Безумовно, головним ключем для убезпечення песика є регулярна профілактика. Фахівці радять звернути увагу на:

пігулки — слід давати регулярно й розраховувати дозування відповідно до маси тіла;

краплі — наносити на холку приблизно раз на два тижні;

спеціальний шампунь — його не варто застосовувати за 2-3 дні до та після використання рідин, які відлякують;

захисний спрей — намагайтеся обробити собаку так, щоб він не потрапляв до дихальних шляхів;

нашийники — йдеться про ті, які насичені компонентами, що відштовхують паразитів;

одяг на прогулянки — найкраще обрати комбінезон;

вакцинація — слід проводити у спеціалізованих ветеринарних клініках або самостійно вдома.

Важливо завжди перевіряти собаку після прогулянки. Найчастіше кліщі можуть "чіплятися" на холку, стегна або ж вуха. Попередити укус можна, якщо встигнути зафіксувати паразита на рівні верхнього шару шерсті.

Якщо ж сталося так, що вашого улюбленця таки вкусив кліщ, передовсім не слід панікувати. Ви можете самостійно витягти паразита. Так, варто завжди мати напоготові рукавички, пінцет та засіб для знезараження. Візьміть ділянку шкіри, на якій зосереджений кліщ, обережно витягніть його — бажано, щоб жодна частинка не залишилася на місці укусу. Обробіть рану й спостерігайте за самопочуттям собаки. У разі зниження апетиту й активності не зволікайте — одразу везіть пухнастика до ветеринара.

Раніше йшлося про те, що з приходом тепла активізувалися кліщі. Укус цього паразита безболісний, проте може завдати серйозної шкоди здоров'ю людей і тварин. Медики нагадали основні правила та поради, що допоможуть уникнути небезпеки.

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