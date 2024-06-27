Як вберегти виплати військового від недоброчесних родичів: відповідь правозахисниці

На жаль, є випадки, коли син зникає безвісті, а з дружиною в нього не було зареєстровано шлюбу, і за виплатами звертаються батьки, які ніколи з ним не спілкувались. Вони й отримують ці виплати. Тому що є чітко прописане в законодавстві коло осіб, які можуть претендувати на грошове забезпечення.

Про це сказала правозахисниця, представниця "Юридичної сотні" Наталія Шмарко.

"До речі, щодо цивільної дружини. Якщо інших родичів дійсно у військовослужбовця немає, а вона хотіла би хоча б мати якийсь зв'язок з військовою частиною, то ми б радили хоча б встановити факт спільного проживання в судовому порядку. Це може дещо спростити ситуацію і тоді військова частина більш радо йде на зв’язок із цивільною дружиною, якщо буде відповідне рішення суду"

Нагадаємо, Міноборони назвало суму виплати одноразової допомоги після першого укладення контракту в ЗСУ та пояснило нюанси.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію відео: "Зниклий безвісті. Що робити, куди звертатися і що категорично заборонено робити?"

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