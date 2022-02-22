Як вчасно помітити, що за смартфоном стежать: неочевидні ознаки, на які мало хто звертає увагу

Як вчасно помітити, що за смартфоном стежать: неочевидні ознаки, на які мало хто звертає увагу

Пам’ятайте, що лише ви можете забезпечити власну безпеку. ТСН.ua попереджає, якщо ви помітили наступні неочевидні ознаки, це може вказувати, що за смартфоном стежать.

Як зрозуміти, що за вашим смартфоном стежать? Існує кілька очевидних і не дуже ознак:

постійний перегрів пристрою, особливо, коли ви не користуєтесь різноманітними застосунками, особливо іграми;

зависання програм, а також надто повільна робота смартфону, особливо, якщо раніше ви такого не помічали;

якщо застосунок просить надати доступ до тих функцій, які йому не потрібні для роботи (наприклад, до камери чи телефонної книги);

якщо застосунок використовує геолокацію, причому не лише дані GPS, але й інтернет-підключення або дані стільникового зв’язку;

заряд батареї почав надто швидко розряджатися без будь-якої причини.

Якщо ви помітили в себе одну або кілька з вищеперерахованих проблем, це тривожний дзвіночок і варто віднести смартфон до спеціаліста. Можливо, підозріла поведінка пристрою є не ознакою стеження, а причиною неполадок в системі або занадто великого навантаження на процесор.

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