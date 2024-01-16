Як вдалося уникнути відключень світла цієї зими: подробиці від “Укренерго”

Цю зиму Україні вдалось пройти без відключень електроенергії завдяки співпадінню багатьох факторів, серед яких — зниження споживання через тривоги, достатня генерація тощо.

Про це розповів головний диспетчер НЕК “Укренерго” Віталій Зайченко в інтерв’ю “Економічній правді”.

За його словами, економіка відновлюється, а це означає зростання споживання з боку промисловості та населення. 10 січня в Україні був черговий рекорд споживання з початку війни, але цей рекордний рівень нам вдалося покрити завдяки трьом чинникам.

“Перше — була відновлена достатня частина генерації. Усе, що можна було увімкнути, ми увімкнули. Друге — через теплий грудень є велика проточність води по Дніпру і Десні. Учора був максимальний за всю історію для зими виробіток електроенергії на ГЕС. Третє — негода, через яку вчора було вимкнено понад тисячу населених пунктів, це понад 600 мегават. Якби не відключення, весь дефіцит ми могли б не покрити”, — - розповів Зайченко.

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Також диспетчер “Укренерго” окремо відзначив, що балансувати енергосистему “допомагають” ранкові тривоги. Під час тривог споживання падає — приблизно на 300 мегават.

За його словами, фактично Україна була “на краю” до введення обмежень споживання.

“Бог з погодою допоміг, “Укргідроенерго” більше виробило, ракетна небезпека знизила споживання, через негоду знеструмлені населені пункти. Це недобре для споживачів, але “плюс” для балансування системи. Треба розуміти, що імпорт у такі холодні періоди заходить не дуже, тому що ціни в Євросоюзі вищі і кон’юнктурно імпорту немає. Аварійну допомогу в такі холодні періоди зазвичай теж дуже важко отримати, тому що наші сусіди самі працюють на межі можливостей. Тому так тоненько-тоненько пройшли”, — пояснив Зайченко.

Раніше ми писали, що українцям, що заборгували, почнуть відключати електроенергію.

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