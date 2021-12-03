Як «Велике будівництво» завершує епоху довгобудів: у Запоріжжі черговий прогрес на мостах через Дніпро

Як «Велике будівництво» завершує епоху довгобудів: у Запоріжжі черговий прогрес на мостах через Дніпро

У четвер, 2 грудня, на вантовому мосту через Дніпро у Запоріжжі завершився монтаж останнього з 48 вантових канатів. Таким чином, будівництво «мегаспоруди», яка є одним із флагманів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», вийшло на фінішний етап.

Про це написав у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Із закінченням будівництва Запорізьких мостів ми не лише завершимо епоху довгобудів в Україні, але й розпочнемо зовсім нову сторінку української інфраструктурної історії — будівництва масштабних, технічно складних і ресурсомістких мегапроєктів. Це Кременчуцький і Ямпільський мости, Київська обхідна дорога, нові аеропорти на Сході та Заході України», — зазначив він.

Кубраков також зазначив, що в ухваленому держбюджеті на 2022 рік закладено найбільший обсяг фінансування інфраструктурних об’єктів за всю історію Незалежності.

Повноцінний рух через вантовий міст, який з’єднує острів Хортиця з центром Запоріжжя, відкриється, за словами Кубракова, наприкінці грудня.

«Це один з перших проєктів такого масштабу і рівня в Україні — і я пишаюсь тим, з якою увагою та відповідальністю вся наша команда підійшла до його реалізації. Завершення робіт на верховій частині вантового мосту дозволить відкрити рух транспорту від Хортицького району через острів до Прибережної магістралі. Відкриття першого проїзду балковим мостом вже частково розвантажило трафік у місті. Однак повноцінний результат жителі міста відчують вже наприкінці грудня», — зазначив голова МІУ.

Усі 48 канатів для вантового мосту замовляли на швейцарському виробництві. Кожен вантовий канат пройшов ретельне обстеження та випробування. Загальна довжина усіх канатів становить 6406,6 м.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував у планах програми «Велике будівництво» на 2021 рік будівництво та оновлення загалом 245 мостів по всій Україні.