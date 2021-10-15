Як "Велике будівництво" Зеленського змінює Хортицю: на острові запустили унікальне лазерне шоу

На острові Хортиця, масштабне відновлення об'єктів якого триває в межах програм Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і "Велика реставрація", розпочало роботу унікальне лазерне шоу, управляти яким за допомогою спеціальної програми безкоштовно зможе кожен охочий.

Тестові покази лазерного шоу вже було проведено напередодні Дня незалежності, а 14 жовтня шоу запрацювало в повному обсязі, в тому числі з можливістю самостійного проєктування коротких фрагментів на пагорб Єдності, дніпровські пороги або небо.

Для проєкції задіяні дев'ять лазерів, встановлених на Хортиці. Спеціально для шоу в Дніпрі було виготовлено найпотужніший в Україні лазер, що дозволяє створювати графічні образи навіть на небі.

Шоу "Трансформація через історію" складається з яскравих історичних образів і національних символів, що розкривають українську ідентичність. Ініціатором його розробки та реалізації стала Група Метінвест.

Для того, щоб спроєктувати короткий фрагмент шоу на небо, пагорб Єдності або пороги, користувачеві досить зчитати за допомогою смартфона QR-код і встановити спеціальний додаток.

Повне 10-хвилинне шоу транслюватиметься тричі щовечора.

Лазерне шоу стало ще одним туристичним магнітом Хортиці. Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, в ході "Великого будівництва" раніше тут вже був "врятований Музей історії козацтва, який багато років стояв аварійним, обладнаний Пагорб Єдності, оглядовий майданчик, "Козацьке Коло", пішохідні доріжки".

На цьому реконструкція Хортиці не завершиться. "У подальших планах - розвиток всієї інфраструктури зі збереженням унікального природного середовища, створення Музею судноплавства", - повідомив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час реалізації програми "Велика реставрація", яка є складовою частиною програми Володимира Зеленського "Велике будівництво", у відновленні об'єктів культурної та історичної спадщини України зможуть взяти участь також іноземні інвестори на умовах концесії.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання