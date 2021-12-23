Як "Велике будівництво" змінило трасу Н-10 на Прикарпатті: фото до/після

Як "Велике будівництво" змінило трасу Н-10 на Прикарпатті: фото до/після

На Івано-Франківщині завершили ремонт понад 28 км траси національного значення Н-10 Стрий – Мамалига.

Дорогу, що перетинає одразу три області, відновлювали у рамках програми президента Володимира Зеленського"Велике будівництво".

Про це повідомила пресслужба Укравтодору.

Зокрема, роботи проводились біля села Боднарів Калуського району. Там влаштували верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону, нанесли нову розмітку та встановили дорожні знаки. Минулого року в рамках президентської програми в Боднарові збудували 54-метровий міст через річку Луква.

Траса Н-10 особливо важлива для регіону, адже вона перетинає одразу три області: Чернівецьку, Львівську й Івано-Франківську.

"Це одна з транспортних артерій регіону, що з’єднується із автомагістраллю М-06 Київ – Чоп, а також перетинається з дорогами Н-09 Мукачево – Львів та Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми"Велике будівництво" з 2019 року відремонтували та побудували 13 тисяч км доріг, а також 560 мостів та мостових переходів.