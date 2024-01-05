Як великий російський корабель "Новочеркаськ" знищила пара українських винищувачів (відео)

Потужна робота наших бійців не на жарт засмутила росіян.

Небезпечну місію зі знищення російського корабля "Новочеркаськ" виконала пара українських винищувачів. У їхньому розпорядженні було 10 ракет Storm Shadow. Більше про складну операцію розповіли у красномовному відео.

Візуалізацію підготував ютуб-канал AiTelly.

Як великий російський корабель "Новочеркаськ" знищила пара українських винищувачів

Майстерна робота, яка вдарила по флоту РФ

Як відзначають фахівці, вдало використовуючи темряву та майстерно вислизаючи із зони дій ворожих радарів, небезпечну місію виконала пара українських винищувачів. Однак не все вдалося легко. Російські системи ППО перехопили й знищили 7 ракет. На щастя, трьом таки вдалося обійти оборону супротивника. Ціллю був великий російський десантний корабель та небезпечний підводний човен.

"Завдяки прицільним ударам значної шкоди було завдано як десантному, так і військовому кораблям, що зрештою надломило їхній морський потенціал", – стверджують у відеоролику.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня мешканці тимчасово окупованої Феодосії в Криму почали повідомляти про гучні вибухи над містом. Згодом стало відомо, що ЗСУ атакували великий десантний корабель ЧФ "Новочеркаськ".

Читайте також: