Як весело й корисно провести час усією родиною: солодкі ідеї з попкорном

Якщо ви не знаєте як цікаво провести час із родиною, нова солодка лінійка попкорну від Big Bob надихне на нові ідеї.

ТСН.ua пропонує 4 легкі, смачні й корисні для душевної рівноваги варіанти.

1. Влаштуйте домашній кінотеатр із попкорном. Причому до різних стрічок підбирайте свій вид попкорну для поглиблення атмосфери й створення відповідного настрою:

Якщо ваші близькі люблять класичні комедії та легкі фільми, обирайте до перегляду солодкий попкорн Big Bob “Цукрова легенда" . До речі, він ідеально підходить для сімейних рецептів какао та смаколиків.

Якщо ваші близькі люблять класичні комедії та легкі фільми, обирайте до перегляду солодкий попкорн . До речі, він ідеально підходить для сімейних рецептів какао та смаколиків. Полюбляєте фентезі чи казкові сюжети? Хрумтіть попкорн “ Вишнева казка ” зі смаком вишні. Для оригінальної подачі до кіносеансу полийте його розтопленим шоколадом – й отримаєте незвичні вишневі цукерки з хрусткою ароматною начинкою.

Фанати екшену та пригодницьких фільмів оцінять попкорн "Фруктові пригоди" з фруктово-карамельними нотками. Він потішить і смаком, і оформленням – різнокольоровий попкорн точно сподобається малечі.

2. Складайте разом візерунки. Арттерапія визнана однією з найдієвіших способів покращення настрою, яку можна застосувати самим удома. Тут знадобиться різнокольоровий мікс карамельного попкорну Big Bob – "Фруктові пригоди"



Викладайте з нього візерунки на великій тарілці.

Малеча, що грається в “Майнкрафт”, запросто повикладає вам різні прикольні малюнки, фортеці тощо. А заодно й під’їсть трохи солодкого підручного матеріалу.

3. Опановуйте нові рецепти смаколиків. Ніщо так не об’єднує, як спільне готування, а потім ласування чогось новенького. Тут і розговорите замкнених у собі підлітків, і посмієтеся разом, і поласуєте чимось незвичним.

ТСН.ua обрала нескладні варіанти:

Зробіть бананово-медовий попкорн . Вам знадобиться пачка Big Bob “Цукрова легенда”, банан, мед. Розімніть банан, додайте попкорн, перемішайте, полийте медом. Все, готово!

Ще цікавий рецепт: зробіть у школу чи садок солодкий снек – шоколадний попкорн. Лише 3–4 інгредієнти: пачка Big Bob “Вишнева казка”, 100 г шоколаду, горіхи чи сухофрукти. Всипте у розтоплений шоколад попкорн, горіхи та сухофрукти, гарненько перемішайте, викладіть на пергамент у вигляді кульок чи прямокутників, поставте у холодильник для застигання.

Хочете простіше, але з шоколадом? Робіть шоколадне фондю. Розтопіть шоколад, вмочуйте у нього попкорн “Цукрова легенда” й одразу ж їжте, поки шоколад не застиг.

4. Зробіть хендмейд. Але такий, щоб можна було потім цей виріб ручної творчої праці з’їсти:

Можна заморочитися трохи та зліпити улюбленого персонажа, наприклад принцесу Пупирку - культову мультяшну героїню. Вона сама і є велика повітряна кукурудзина фіолетового кольору. Візьміть Big Bob “Фруктові пригоди”, повибирайте фіолетовий попкорн. Розтопіть маршмелоу і ним скріпіть попкорн, формуючи тіло мультгероїні. Очі та ротик можна зробити розтопленим шоколадом.

Найпростіше – нанизайте різнокольоровий попкорн на нитку та зробіть дизайнерське намисто. До речі, повітряна кукурудза надихає ювелірні бренди створювати підвіски, сережки, кулончики, що імітують попкорн. Так що будьте і ви у тренді.

Весело й цікаво проводьте час разом і смакуйте український попкорн Big Bob з родиною НОН СТОП!