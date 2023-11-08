"Як ви можете не розуміти російську?": в Україні спалахнув черговий мовний скандал

Жодна людина не підтримала нахабного чоловіка, крім, звісно, його супутниці.

У магазині "Єва" Дрогобича (Львівська область) стався черговий мовний скандал. Покупець закликав касира обслуговувати його тією мовою, якою говорить він – російською. Це викликала хвилю обурення в усіх присутніх.

Відео оприлюднив телеграм-канал "ДРОГОБИЧ LIVE".

В Україні спалахнув черговий мовний скандал

Деталі інциденту

Небайдужі зауважили, що взялися фільмувати інцидент з любителем "рускава міра", щоб захистити продавчиню. Чоловікові намагалися пояснити, що державною мовою в Україні є українська, відтак послуги у сфері обслуговування мають надаватися лише нею. Натомість він заявив, що очевидці "лізуть не у свою справу".

"Ми вас не розуміємо російською, все. Кличте перекладача", – іронічно підсумувала авторка відео.

Здивуванню чоловіка не було меж. Як відомо, зазвичай саме так вважають росіяни: неможливо, щоб хтось не розумів мову "вєлікай і магучєй".

"Ви не розумієте? Цікаво!", – завершив свій потік свідомості чоловік, переживши обслуговування українською, взявши пакетик і розрахувавшись за товари.

Зауважимо, напередодні країну сколихнув скандал довкола висловлювань Ірини Фаріон про російськомовних військових ЗСУ.

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