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"Як ви захищатимете себе, якщо так повільно допомагаєте нам": Зеленський звернувся до Європи

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"Як ви захищатимете себе, якщо так повільно допомагаєте нам": Зеленський звернувся до Європи

Зеленський закликав Європу допомогти Україні.

Президент України Володимир Зеленський нагадав європейцям про трагедію Другої світової війни і те, що Європа постійно говорила, що "ніколи знову". 

Про це він сказав під час свого відеозвернення. 

"Але ось це знову є. Зараз, у 2022 році, через 75 років після завершення Другої світової війни. Впевнений, ви це бачите. Ви всі. Але ми не бачимо сповна, що ви збираєтесь з цим робити. Як ви збираєтесь захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам", - сказав президент.

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