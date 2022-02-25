"Як ви захищатимете себе, якщо так повільно допомагаєте нам": Зеленський звернувся до Європи

Зеленський закликав Європу допомогти Україні.
Президент України Володимир Зеленський нагадав європейцям про трагедію Другої світової війни і те, що Європа постійно говорила, що "ніколи знову".
Про це він сказав під час свого відеозвернення.
"Але ось це знову є. Зараз, у 2022 році, через 75 років після завершення Другої світової війни. Впевнений, ви це бачите. Ви всі. Але ми не бачимо сповна, що ви збираєтесь з цим робити. Як ви збираєтесь захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам", - сказав президент.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.