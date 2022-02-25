"Як ви захищатимете себе, якщо так повільно допомагаєте нам": Зеленський звернувся до Європи

"Як ви захищатимете себе, якщо так повільно допомагаєте нам": Зеленський звернувся до Європи

Зеленський закликав Європу допомогти Україні.

Президент України Володимир Зеленський нагадав європейцям про трагедію Другої світової війни і те, що Європа постійно говорила, що "ніколи знову".

Про це він сказав під час свого відеозвернення.

"Але ось це знову є. Зараз, у 2022 році, через 75 років після завершення Другої світової війни. Впевнений, ви це бачите. Ви всі. Але ми не бачимо сповна, що ви збираєтесь з цим робити. Як ви збираєтесь захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам", - сказав президент.