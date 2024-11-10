Як вибори в США вплинули на стан українських бійців: у Третій штурмовій прокоментували позицію Заходу

На фронті позиція Заходу відображається у двох складових: практичній, тобто відсутності достатньої кількості озброєння, боєприпасів, а також морально-психологічній: коли українці бачать новини й малюють собі найгірші сценарії. А вибори в США не вплинули на стан українських бійців, адже хто б не був американським президентом, існує передусім загальнополітичний вектор.

Про це заявив український військовий, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Мережі.

Окрім цього Захід дуже слабко розуміє, що насправді відбувається в Україні.

"Це видно і по їхній позиції з озброєнням, і навіть по цим всім "теоріям переговорів", які ми останні дні бачимо в неймовірній кількості", - заявив Жорін.

За його словами, вибори в США не надто вплинули на стан українських бійців.

"Хто б не був там президентом, є якийсь загальнополітичний вектор. А у нас є реалії трьох років повномасштабної війни, коли вся позиція Заходу стабільно виглядає набагато слабше за коаліцію наших ворогів. Спостерігаючи за подіями на Заході, нашою національною ідеєю давно має стати віра в себе та свої власні сили. І не лише віра, а й цілеспрямована робота над тим, щоб стати самодостатніми", - написав заступник командира 3-ї ОШБр.

Тим часом у ЗСУ заявили про підготовку росіян до нового удару на Донеччині. Армія РФ накопичує війська поблизу Торецька Донецької області для майбутнього наступу.

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