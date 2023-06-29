Як вибрати сонцезахисні окуляри, як підібрати за формою жіночого обличчя

Сонцезахисні окуляри – як правильно вибрати, як підібрати до форми обличчя.

Сонцезахисні окуляри – це не лише аксесуар, засіб для запобігання зморшкам, а й захист зору від шкідливих променів ультрафіолету.

Як вибрати правильні сонцезахисні окуляри, на що звертати увагу

Які сонцезахисні окуляри вибрати, залежить, у першу чергу, від способу життя та умов, в яких їх будуть використовувати.

Насамперед сонцезахисні окуляри повинні надавати належний захист від шкідливих ультрафіолетових (УФ) променів. Обирайте окуляри, які мають етикетку "100% захист від УФ-променів" або "UV400".

Експерти попереджають, що не всі сонцезахисні окуляри можуть вберегти очі від шкідливого ультрафіолетового світла.

Варто купувати лише окуляри, які забезпечують захист від 99 до 100% від ультрафіолетових променів.

УФ-фільтр обов’язковий, тоновані, але без ультрафіолетового фільтра сонячні окуляри більш небезпечні для очей, ніж відсутність окулярів узагалі. На думку офтальмолога Бенджаміна Берта, темні окуляри без УФ-фільтрів спричиняють розширення зіниць, і тоді ще більше проміння може потрапити в око. В неякісних окулярах може бути порушена рефракція – заломлення променів світла. Порушення цієї важливої функції провокує передавання неякісної картинки на рецептори ока, від чого можуть виникати головні болі й запаморочення.

Потрібно правильно вибирати окуляри за ступенем захисту, і принцип "чим більше, тим краще" – не працює. Окуляри діляться на п’ять категорій за ступенями захисту, відповідно, їх потрібно використовувати для різних потреб.

Нульова категорія – це окуляри для іміджу, їх комфортно використовувати навіть у приміщенні.

Перша категорія має легке тонування, фільтрує УФ, з мінімальною категорією затемненості.

Окуляри другої категорії підходять для неактивного сонця.

Окуляри третьої категорії можна використовувати за яскравого сонця.

З четвертою категорією захисту, з екстремально-темним фільтром окулярами, користуються, наприклад, альпіністи в горах.

Сонцезахисні окуляри можуть мати додатковий поляризаційний фільтр, який знімає відблиски з гладких і блискучих поверхонь. В таких сонцезахисних окулярах найкраще дивитися на море та інші об'єкти, що засліплюють.

Любителі яскравих лінз в окулярах не завжди знають, що в разі їхтривалого носіння можна нашкодити. Наприклад, тривале носіння голубих лінз може спричинити роздратованість, червоний колір лінз навіть може порушити діяльність нервової системи.

Бажано вибирати такий розмір оправи, який би максимально закривав ніжну шкіру навколо очей та добре прилягав до обличчя, щоб сонячні промені з меншою ймовірністю потрапляли в очі збоку.

Пластикові окуляри, попри розповсюджену думку, також ефективно захищають очі від ультрафіолетового випромінювання. Якісні сонячні окуляри виготовляють зі спеціального оптичного полімеру, який має всі ступені захисту від ультрафіолету. Перевагою таких окулярів є те, що вони легкі та безпечні, а мінус у тому, що їх легко подряпати.

Як підібрати жіночі сонцезахисні окуляри за формою обличчя

Якщо у вас вузьке обличчя, краще вибирати моделі овальної або закругленої форми.

Тим, у кого кругле обличчя, краще зупинити свій вибір на окулярах квадратної або прямокутної форми.

Пощастило жінкам з овальною формою обличчя – їм підійдуть окуляри практично будь-якої форми. Особливо можна звернути увагу на форму очків "котяче око".

Популярна форма окулярів "авіатори" хоча й має попит, але, на жаль, не всім підходить. Вони мають дуже стильний вигляд на обличчі трикутної форми.

Окуляри квадратної форми найкраще підходять для дівчат із круглим обличчям через те, що візуально коригують форму, витягаючи її прямими лініями.

Для обличчя з ніжними та м'якими рисами підійдуть оправи плавної форми у вигляді метелика, котячого ока або крапельки.

Для власниць вузького обличчя найбільше підійдуть моделі прямокутної форми з масивними дужками та виразними лінзами. Також їм личитимуть оправи у формі метелика, в яких злегка підняті зовнішні краї.

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