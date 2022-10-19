Як правильно вибрати спальний мішок на зиму: найкращі поради на що звернути увагу

Щоб пережити зиму в холодних квартирах, експерти рекомендують скористатися спальниками. Які бувають спальні мішки, як їх вибирати за температурою, розміром, утеплювачем, іншими параметрами — читайте в матеріалі ТСН.ua

Головна відмінність зимових моделей спальників — температура та певна форма самого спального мішка, він обов'язково має капюшон, товстий шар утеплювача.

За формою спальні мішки бувають двох типів — ковдра та кокон. Ковдра для зими не підходить, цей тип спальника призначений для літнього часу. У зимових виробах є капюшон і утеплений комір, що затягується, щоб уникнути втрати тепла.

При виборі спальника зверніть увагу на конструкцію нижньої частини - футбоксу. Бажано, щоб внизу сапальник був сконструйований так, щоб ступні можна було зручно розмістити всередині.

В деяких спальниках існує така опція як вкладка у спальник, яка забезпечує кращу гігієну, а також можливість не втрачати теплоізоляційні властивості наповнювача при частих праннях.

Як вибрати спальний мішок на зиму за температурою

Виробник спальника вказує звичайно на ярлику три показники:

Максимальну температуру повітря, при якій можна з комфортом спати, не побоюючись за перегрів - t Maximum.

Мінімальну температуру повітря при закритій блискавці, при якій спати не холодно - t Comfort.

Мінімальну температуру повітря, при якій спати холодно, але при цьому не буде переохолодження організму - t Extreme.

При виборі спальник за температурою, зазвичай орієнтуються на температуру комфорту. Для літа температура комфорту — від 0° та вище, для весни-осені ця температура повинна бути в межах від -10° до 0°, на ярлику зимового спальника температура комфорту від -10 та нижче.

Як вибрати спальник за температурою

Який утеплювач кращий для зимового спальника

Саме від утеплювача найбільше залежить теплопровідність виробу, його вага та ціна.

Найдешевшим наповнювачем є синтетичний синтепон. Але він має купу недоліків — погано утримує тепло всередині, робить спальник важким, збивається в грудки.

Качиний і гусячий пух набагато краще синтепону, він добре зігріває. Спальники з таким утеплювачем легкий, комфортний, займає менше місця. основний його недоліки — значно вища ціна, і ще такий спальник сильно вбирає вологу.

Найкращий варіант — це фірмові синтетичні наповнювачі, зараз яких на ринку досить багато, склад яких виробники тримають у секреті.

Зовнішній та внутрішній матеріал спального мішка також має значення — потрібно вибирати матеріал виготовлений з дихаючої тканини, який чиститься. Оптимальним варіантом вважається поліестер.

Як вибрати спальний мішок за розміром

Щоб вибрати зимовий спальник по зросту, потрібно до зросту додати 30 см. В зимових спальниках не лише можна самому зігріватися, але й застосовувати мішок для збереження речей, які бояться холоду, як то фонарі, батарейки. Ширина мішка підбирається відповідно до фігури, найпоширенішими моделями є вироби шириною 75-80 та 100 см. Важливо купуючи спальник, приміряти його, щоб в ньому було зручно не лише лежати, а й повертатися.

Як спати у спальнику

На запитання, які лягати у спальник одягненим чи ні, немає однозначної відповіді. Якщо спальник досить теплий і зберігає тепло всю ніч – не потрібно лягати одягненим. Якщо спальник холодний, спати буде тепліше в одязі. Важливо, щоб одяг і спальник нормально дихали та виводили вологу. Не треба лізти у спальник у мембранному одязі, верхній одяг навіть з капрону, що дихає, погіршує волого відведення.

Скільки коштує спальний мішок для зими

Ціна спальника залежить від дуже багатьох факторів — розміру, наповнювача, ваги, виробника. Зимовий спальник для військових коштує 1500-1700 грн, а, наприклад. дитячий — близько 1000 грн. А за спальник до -35°C, вагою до 2 кг, потрібно буде віддати приблизно 50 000 грн.

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