Як вибрати тепловізор для ЗСУ

Вся інформація надається на відповідному вбудованому дисплеї, який дає можливість все бачити у широкій роздільній здатності. Є можливість бачити крізь дим, туман, пил та інші перешкоди, які б блокували видимість. Разом зі спеціалістами Control.ua спробуємо розібратися, як правильно обрати тепловізор, їхні різновиди та інші особливості.

Різновиди тепловізорів

Глобально тепловізори можна розділити на дві основні категорії: монокулярні та бінокулярні. Перший різновид є більш поширеним і доступним. Вони здатні працювати в діапазоні відстані від 250 до 2600 метрів, залежно від обраної моделі. Перевагою монокуляра є невелика вага й компактні розміри, що дає можливість користуватися ним однією рукою.

Бінокулярні тепловізори стануть більш актуальним рішенням для ідентифікації об'єктів на великі відстані та тривалого спостереження. Основна перевага – це велика відстань роботи – від 2000 метрів та більше. Мають високу автономність - до 16 годин, а монокуляри - до 8 годин. Важать більше за своїх опонентів, а також коштують значно дорожче.

З рештою вони однакові – мають високу роздільну здатність матриці, кут огляду, частоту оновлення, фокус і технологію сенсора.

Який тепловізор підійде для військових

Враховуючи умови, в яких доводиться боротися з окупантами, то до вибору потрібно ставитись максимально відповідально. Матриця може змінюватись у широкому діапазоні – від 128х96 пікселів до 1024х768 пікселів. Рекомендується обирати моделі, в яких показник роздільної здатності матриці не нижчий, ніж 400х300 пікселів, у цьому випадку можна буде роздивитися необхідні об'єкти на великій відстані.

Важливим критерієм вибору є частота оновлення матриці в тепловізорі, яка може змінюватись від 9 до 120 Гц. Мінімальний показник, який підходить для комфортної роботи – від 25 Гц, але ідеально – від 50 Гц. Це дає можливість побачити більш чітке та плавне зображення.

Що стосується дистанції виявлення, то тут все просто – що більше, то краще. Але мінімальна допустима дистанція виявлення – від 600 метрів для монокулярних моделей та 1000 метрів для бінокулярних моделей. Не забувайте і про кут огляду – це простір, який ви зможете побачити під час спостереження. Якщо плануєте дивитися на близьку відстань – потрібно вибирати моделі з великим кутом огляду, а для спостереження на відстані від 1 кілометра можуть бути моделі з вузьким кутом огляду. Пам'ятайте про фокусну відстань:

6-26 мм. Це ширококутні моделі з великим кутом огляду, які зменшують масштаб зображення.

35-50 мм. Стандартні моделі із класичним масштабом зображення.

70-200 мм. Телеоб'єктив із вузьким полем огляду, що збільшує масштаб зображення.

Обов'язково звертайте увагу на автономність роботи та вагу пристрою. Чим легше пристрій, тим простіше ним буде користуватися протягом тривалого часу. Потрібно вибирати моделі, вага яких не більше ніж 1 кілограм. Час автономної роботи – дуже важливий показник. Мінімально він повинен підтримувати роботу протягом 5 годин, а оптимальний показник 6-10 годин.

У тепловізора є можливість вибору відповідної палітри для комфортного спостереження - Black Hot, White Hot і Color Mode. Залежно від виробника назви можуть змінюватись. З їх допомогою можна оптимізувати пристрій для конкретних завдань, а також реагувати на зміни умов спостереження. Ідеально, якщо пристрій матиме додаткові функції:

HD-дисплей. Завдяки такому дисплею вдається досягти деталізованого зображення для чіткого зображення та комфортної ідентифікації.

Слот під карту пам'яті. Наявність слота під карту пам'яті дозволяє зберегти зображення та фотографії безпосередньо на картку пам'яті. Але наявність такого слота може впливати на його герметичність та захист від вологи.

Wi-Fi модуль. Наявність точки доступу дозволяє користувачеві підключати прилад до смартфона або планшету. При наявності додатка ви можете встановити прилад на штатив та транслювати відео на ваш смартфон. У додатку можна змінювати режими та палітри та викачувати фото та відео з тепловізора.

Далекомір. Є моделі з вбудованим лазерним далекоміром, що дає можливість вимірювати відстань до мети.

І особливу увагу потрібно приділяти технології сенсорам, встановленим усередині пристрою. Вони можуть бути двох різновидів: a-Si (бюджетні з нижчою чутливістю) та VOx (більш сучасні та дорогі технології з високою чутливістю, більшим діапазоном температур).

Якщо ви зацікавилися цими пристроями, то ви можете знайти їх на сайті https://control.ua/. Там ви знайдете більше інформації про ці моделі, а також інші тепловізійні пристрої для спостереження, патрулювання та різних пошуково-рятувальних операцій.