Як відбілити жовтий пластик холодильника, підвіконня, контейнерів для їжі: 10 доступних лайфгаків

З часом білі пластмасові вироби починають жовтіти через зміну температури, сонце, неправильний догляд тощо. Розповідаємо, як відбілити пластик домашніми засобами в матеріалі ТСН.ua

Пластик популярний та присутній практично на всіх побутових предметах — починаючи з контейнерів для їжі, перемикачів до пластику на мікрохвильовій печі, пральній машині, холодильнику, кондиціонері. Пластик є дуже зручним та практичним для використання в побуті. За винятком моментів, коли він починає жовтіти.

Для відбілювання пластику можна скористатися спеціальними засобами, але і є домашні, підручні засоби, які допоможуть безпечно повернути старому пластику білий колір.

Господарське мило найбільш ефективно у випадку, якщо зміна кольору викликана жировим нальотом. Для чищення пластику потрібно розчинити пів бруска мила в 150 мл води, нанести цей розчинна пожовтілі частини на 20 хвилин. Після цього помити чистою водою та протерти.Таким чином милом можна користуватися для чищення будь-якого пластику, шкоди воно не зробить. Якщо плями з'явилися недавно можна використати суміш зубного порошку та крейди. Щоб відбілити нові плями потрібно зробити кашку з зубного порошку, крейди та води, нанести на деякий час на пластик, потім змити. Для відбілювання підвіконь чудово підійде суміш соди та прального порошку. Змішати їх в рівній пропорції по одній столовій ложці у півлітрі води та нанесіть на підвіконня на 6 годин, змийте вологою ганчіркою. Потужним засобом для відбілювання жовтизни є лимонна кислота з хлором. Як використовувати — суміш в рівних пропорціях хлору та лимонної кислоти нанести на 30 хвилин на плями, прибрати залишки. Засіб, що не шкодить пластмасі, яким можна багаторазово використовувати, протираючи жовтизну, – це перекис водню. Добре для пластикових контейнерів підійде відбілювач. У відбілювачі можна замочувати виріб, тому для контейнерів це саме те, що треба. В одному літрі води розчинити одну столову ложку відбілювача, додати трохи соди. Виріб з пластику покласти у такий розчин на ніч.. Ретельно промити холодною водою. Відмінно з жовтизною справляється такий аптечний засіб як димексид. Одягаємо одноразові рукавички, змочуємо губку чи ватний диск димексидом та протираємо жовту поверхню пластика. Протираємо оброблену поверхню вологою ганчіркою та витираємо. Перед використанням димексиду бажано випробувати його на невеликій ділянці. Оцет, хоча і може повернути колишню білизну, краще не використовувати для чутливого пластику. Для щільного пластику можна використовувати спирт. Але він не лише видаляє жовтизну, а й руйнує структуру верхніх шарів пластику, тому користуватися ним потрібно обережно З обережністю можна застосовувати для відбілювання пластику ацетон. Якщо ж вирішили його використовувати, нанесіть невелику кількість на ділянку, та подивіться на реакцію. Замість ацетону можна спробувати використати засіб для зняття лаку.

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