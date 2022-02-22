Як відбілити зуби в домашніх умовах: прості засоби, які є у кожного в домі

Як відбілити зуби в домашніх умовах: прості засоби, які є у кожного в домі

Зуби тьмяніють через різноманітні фактори: споживання в їжу деяких продуктів або напоїв, неправильна гігієна ротової порожнини, карієс чи інші хвороби. Якщо зуби пожовтіли через косметичні забруднення, впоратися з цією проблемою можна без втручання стоматолога. ТСН.ua розповідає як відбілити зуби в домашніх умовах за допомогою простих засобів, які є в кожному домі.

Як відбілити зуби за 5 хвилин в день

Мало хто знає, що певні спеції, які часто використовуються в кулінарії, можуть також допомогти відбілити зуби. Зокрема, вам може допомогти куркума. Вона може видалити темний наліт, а також освітлити поверхню емалі на 2-3 відтінки.

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Як відбілити зуби в домашніх умовах за допомогою куркуми? Потрібно всього кілька кроків:

¼ чайної ложки порошку куркуми нанести на вологу зубну щітку;

розподілити по всій поверхності зубів та залишити на 30 секунд;

прополоскати зуби та почистити традиційною зубною пастою.

Також можна самостійно приготувати зубну пасту з куркуми та м’ятного масла:

½ чайні ложки порошку куркуми потрібно змішати з 2 краплями м’ятного масла і 2 краплями води;

чистити зуби сумішшю близько 2 хвилин;

залишити пасту на зубах ще на 5 хвилин, щоб вона краще подіяла;

прополоскати рот прохолодною водою.

Якщо у вас вдома немає м’ятного масла можна використовувати звичайну оливкову олію. Приготування пасти в цьому випадку також досить просте:

1 чайну ложку порошку куркуми змішати з 1 столовою ложкою олії;

чистити зуби кілька хвилин.

Щоб відбілити зуби за допомогою куркуми, потрібно використовувати ці прянощі не менше 1 тижня.

Як відбілити зуби за допомогою соди і перекису водню

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Щоб зуби стали помітно білішими, можна також використовувати ополіскувач, приготовлений з харчової соди або зубну пасту з соди та перекису водню. Однак перед використанням обов’язково переконайтеся, що ви взяли 1,5% перекис водню. Адже в іншому випадку рідина може стати причиною подразнення ясен і підвищення чутливості зубів.

Щоб приготувати ополіскувач для відбілювання зубів з соди потрібно взяти 1 столову ложку харчової соди і розчинити її в склянці води. Щодня використовуючи цей розчин, ви зможете добитися гарних результатів.

А інструкція з приготування зубної пасти з соди та перекису водню наступна:

2 чайні ложки перекису водню змішати з 1 чайною ложкою соди;

обережно нанесіть суміш на зубну щітку і почистіть поверхню зубів;

використовувати її можна лише кілька разів на тиждень.

Як відбілити зуби в домашніх умовах з цедрою апельсина чи лимона

Як відбілити зуби цедрою лимона? / Pexels

Цей народний метод давно використовують для відбілювання зубів вдома. Для ефективного результату потрібно:

взяти цедру апельсина або лимона та натирати нею емаль протягом 2 хвилин;

прополоскати ротову порожнину;

почистити зуби традиційним способом.

Вважається, що лимонна кислота та деякі сполуки, які входять в шкірку цитрусових, допомагають боротися з пожовтінням зубів.

Чим відбілити зуби: допоможе кокосова олія

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Кокосова олія містить в своєму складі 12-карбонлауринова кислоту, яка допомагає вбити шкідливі мікроби, боротися з зубним нальотом, а також відбілити зуби. Щоб отримати результат потрібно: