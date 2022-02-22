Як відбілити зуби в домашніх умовах: прості засоби, які є у кожного в домі

Зуби тьмяніють через різноманітні фактори: споживання в їжу деяких продуктів або напоїв, неправильна гігієна ротової порожнини, карієс чи інші хвороби. Якщо зуби пожовтіли через косметичні забруднення, впоратися з цією проблемою можна без втручання стоматолога. ТСН.ua розповідає як відбілити зуби в домашніх умовах за допомогою простих засобів, які є в кожному домі.
Як відбілити зуби за 5 хвилин в день
Мало хто знає, що певні спеції, які часто використовуються в кулінарії, можуть також допомогти відбілити зуби. Зокрема, вам може допомогти куркума. Вона може видалити темний наліт, а також освітлити поверхню емалі на 2-3 відтінки.
Як відбілити зуби в домашніх умовах за допомогою куркуми? Потрібно всього кілька кроків:
- ¼ чайної ложки порошку куркуми нанести на вологу зубну щітку;
- розподілити по всій поверхності зубів та залишити на 30 секунд;
- прополоскати зуби та почистити традиційною зубною пастою.
Також можна самостійно приготувати зубну пасту з куркуми та м’ятного масла:
- ½ чайні ложки порошку куркуми потрібно змішати з 2 краплями м’ятного масла і 2 краплями води;
- чистити зуби сумішшю близько 2 хвилин;
- залишити пасту на зубах ще на 5 хвилин, щоб вона краще подіяла;
- прополоскати рот прохолодною водою.
Якщо у вас вдома немає м’ятного масла можна використовувати звичайну оливкову олію. Приготування пасти в цьому випадку також досить просте:
- 1 чайну ложку порошку куркуми змішати з 1 столовою ложкою олії;
- чистити зуби кілька хвилин.
Щоб відбілити зуби за допомогою куркуми, потрібно використовувати ці прянощі не менше 1 тижня.
Як відбілити зуби за допомогою соди і перекису водню
Щоб зуби стали помітно білішими, можна також використовувати ополіскувач, приготовлений з харчової соди або зубну пасту з соди та перекису водню. Однак перед використанням обов’язково переконайтеся, що ви взяли 1,5% перекис водню. Адже в іншому випадку рідина може стати причиною подразнення ясен і підвищення чутливості зубів.
Щоб приготувати ополіскувач для відбілювання зубів з соди потрібно взяти 1 столову ложку харчової соди і розчинити її в склянці води. Щодня використовуючи цей розчин, ви зможете добитися гарних результатів.
А інструкція з приготування зубної пасти з соди та перекису водню наступна:
- 2 чайні ложки перекису водню змішати з 1 чайною ложкою соди;
- обережно нанесіть суміш на зубну щітку і почистіть поверхню зубів;
- використовувати її можна лише кілька разів на тиждень.
Як відбілити зуби в домашніх умовах з цедрою апельсина чи лимона
Цей народний метод давно використовують для відбілювання зубів вдома. Для ефективного результату потрібно:
- взяти цедру апельсина або лимона та натирати нею емаль протягом 2 хвилин;
- прополоскати ротову порожнину;
- почистити зуби традиційним способом.
Вважається, що лимонна кислота та деякі сполуки, які входять в шкірку цитрусових, допомагають боротися з пожовтінням зубів.
Чим відбілити зуби: допоможе кокосова олія
Кокосова олія містить в своєму складі 12-карбонлауринова кислоту, яка допомагає вбити шкідливі мікроби, боротися з зубним нальотом, а також відбілити зуби. Щоб отримати результат потрібно:
- взяти 1 чайну ложку м’якої кокосової олії (якщо вона надто тверда, потрібно потримати її 20-30 хвилин при кімнатній температурі);
- нанести на зуби і зачекати кілька хвилин;
- прополоскати ротому порожнину;
- випити повну склянку води;
- почистити зуби традиційним способом.