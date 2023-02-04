Як відбувався сьогоднішній обмін полоненими: у СБУ показали відео

Україна повернула з полону ще 116 захисників.
У Службі безпеки України показали відео, як відбувався обмін полоненими з РФ 4 лютого, внаслідок якого додому повернулися 116 захисників.
Відповідне відео з'явилося на сторінці СБУ в телеграмі.
Правоохоронці наголосивли, що обмін став результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента і повернути з полону кожного українця!" - йдеться уповідомленні.
Нагадаємо, 4 лютого до України повернулося 116 захисників, які перебували у ворожому полоні. Серед них оборонці Маріуполя, Херсона, Бахмута та інших українських міст.
Зокрема, додому повернулися 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО, а також вісім бійців ТрО, сім захисників з Нацгвардії, шість — з Нацполіції, п‘ятб — з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. Серед звільнених з полону — двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.
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