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Як відбувався сьогоднішній обмін полоненими: у СБУ показали відео

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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2582
Час на прочитання
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Як відбувався сьогоднішній обмін полоненими: у СБУ показали відео

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Україна повернула з полону ще 116 захисників.

У Службі безпеки України показали відео, як відбувався обмін полоненими з РФ 4 лютого, внаслідок якого додому повернулися 116 захисників.

Відповідне відео з'явилося на сторінці СБУ в телеграмі.

Правоохоронці наголосивли, що обмін став результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. 

"Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента і повернути з полону кожного українця!" - йдеться  уповідомленні.

Нагадаємо, 4 лютого до України повернулося 116 захисників, які перебували у ворожому полоні. Серед них оборонці Маріуполя, Херсона, Бахмута та інших українських міст. 

Зокрема, додому повернулися 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО, а також вісім бійців ТрО, сім захисників з Нацгвардії, шість — з Нацполіції, п‘ятб — з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. Серед звільнених з полону — двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів. 

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Дата публікації
Перегляди
2582
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