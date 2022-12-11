Як відбувається ДНК-експертиза для пошуку загиблих та зниклих безвісти: деталі

Про це боляче писати, але щодня в Україні збільшується кількість людей, які вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

«Ми завжди сподіваємось на краще, але важливо знати, чи не стали наші близькі жертвами цієї війни. Допомогти з цим може ДНК-експертиза», - йдеться у повідомленні.

Ініціювати експертизу для пошуку загиблих за власним бажанням неможливо, тому розповідаємо, як це відбувається:

Потрібно звернутись за місцем свого проживання у відділ поліції із заявою про зникнення або пошук кровних родичів.

Слідчий виносить постанову про відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення ДНК-профілю.

Зразки біоматеріалу можуть відібрати безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії або за дорученням суду.

Зразки ДНК можуть відбиратись тільки у кровних родичів: батьків чи дітей зниклої людини.

У померлих зразки відбираються судово-медичними експертами, які передають їх для опрацювання в науково-дослідний центр МВС. Там виділяється ДНК-профіль і зразкам присвоюється унікальний ідентифікатор.

Порівняння ДНК-профілів постраждалого та родичів проводиться в автоматичному режимі.

У разі виявлення збігів про це інформується орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування. Відбувається інформування родичів загиблої особи.

Також читайте Надію обірвав тест ДНК: трагічна історія вбитого окупантами дитячого письменника Володимира Вакуленка з Харківщині

Як відбувається ДНК-експертиза

Для упізнання тіл із сотень безіменних могил в Ізюмі запрацювала мобільна ДНК-лабораторія. Родичі загиблих здають аналізи, аби була можливість ідентифікувати тіла.

Зауважимо, що Франція передасть Україні ще одну мобільну ДНК-лабораторію для розслідування воєнних злочинів, вчинених військовими Російської Федерацією на Харківщині.

А тим часом у Мелітополі окупанти беруть відбитки пальців та ДНК у колаборантів. Зараз з окупантами співпрацюють щонайменше 7 працівників жіночої колонії в Мелітополі. Деякі з них мають доступ до секретних матеріалів.

Читайте також:

Лабораторія надії в Ізюмі: жертв з пронумерованих могил опізнають завдяки ДНК