Як відбувається процедура призову на службу до армії: детальне роз'яснення від ЗСУ

Російська пропаганда робить все, щоб посіяти паніку. Українці чомусь думають, що після вручення першої повістки одразу ж відправляють на фронт. Ні, це абсолютно не так.

Про це в ефірі телемарафону сказав керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо

Як усе відбувається

За словами фахівця, перша повістка вручається військовозобов'язаному громадянину віком від 18 до 60 років для уточнення його облікових даних. Людина має:

з'явитися у ТЦК та СП;

пройти медичний огляд для того, щоб з'ясувати його стан здоров'я й відповідно придатність до служби;

надати весь пакет документів про фах, освіту, сімейний стан, наявність/відсутність причин для отримання відстрочки.

"Якщо є причини для отримання відстрочки, він надає всі ці документи. Відповідно, до мобілізації він не залучається. Якщо ж він має скарги на здоров'я, його визнають обмежено придатним, таких людей можуть призвати за потреби для проходження служби в тилу", – відзначив Фітьо.

Лише за результатами проходження медогляду, що засвідчив придатність до мобілізації, надання усіх відповідних документів та відсутності причин для отримання відстрочки військовозобов'язаному дають другу повістку.

"Це може бути в певному якомусь періоді й часі. Друга повістка - викликають, це є мобілізаційне розпорядження. Відповідно до цього мобілізаційного розпорядження військовозобов'язаний скеровується в мобілізаційний центр. В навчальному центрі проходить навчання від місяця часу. Це базова військова підготовка в професії стрільця", – сказав керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ.

Якщо професія складніше, наприклад, оператор-навідник, оператор дронів, навчання збільшується пропорційно до програми – місяць-два-три. Також навчання проходять за кордоном: в Британії, Іспанії, Німеччині, у наших партнерів.

"Лише після того, як відбулося навчання, злагодження, тоді мобілізований військовослужбовець направляється до свого підрозділу, в який його розподілять", – зазначив він.

Раніше адвокат роз'яснив, чи можна в 17 років виїхати за кордон під час воєнного стану.

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