Як відчистити кухню від жиру: потрібен всього лише один засіб

Під час прибирання будинку, найважче впоратися буває саме з кухнею. Через масні плями вона потребує більше сил та часу. Як відчистити кухню від жиру - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Стерти всі в'їдливі масні плями дуже важко. Тим більше, що вони з'являються у процесі приготування їжі не лише на плиті, але й на інших поверхнях: шафках, решітці, стінах, мийці, столі тощо. Якщо ви не хочете використовувати хімію, найпростішим варіантом стане застосування звичайного розпушувача для тіста. Поєднавши його з кислотою, ви отримаєте неперевершений засіб, який прямо на очах виїсть весь жир та залишить кухонні поверхні повністю чистими.

Як відчистити кухню від жиру за допомогою розпушувача

Все дуже просто і легко. Вам потрібно всього лише:

Нанесіть на всі масні плями трішки розпушувача для тіста та додайте зверху краплю оцту. Розпочнеться бурхлива хімічна реакція, в процесі якої забруднення швидко розчиняться. Тепер вам залишається лише кілька разів протерти поверхню сухою ганчіркою, губкою або серветкою.

Що ще можна використовувати для очищення кухні від жиру

Замість розпушувача можете використовувати також соду. Вона не лише піднімає тісто, якщо додати соду з оцтом до борошна. На плиту чи панелі, в духовку, мікрохвильову плиту або на інші масні поверхні можете насипати трішки соди, а потім капнути краплю лимонної кислоти чи оцту. Залишіть суміш на півгодини, щоб бруд повністю розчинився. Тоді протріть чистою ганчіркою.