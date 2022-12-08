Як відіпрати кухонний рушник без машинки: лайфгак, коли немає світла

Коли часто вимикають світло, кожен українець намагається використовувати побутову техніку по-мінімуму. Але є речі, які забруднюються дуже часто, наприклад, рушники на кухні. ТСН.ua розповідає простий лайфгак, як відіпрати кухонні рушники без пральної машинки.

На жаль, кухонні рушники забруднюються дуже швидко. Під час експлуатації вони покриваються жиром, сірими та жовтими плямами. В сучасних умовах, коли погодинні вимкнення електроенергії стали для українців чимось буденним, вмикати пральну машину для того, щоб очистити кухонний рушник та інші дрібні речі, не завжди доречно. Та й пральна машина не завжди справляється з важкими забрудненнями.

Всі ці проблеми змушують шукати альтернативні шляхи очищення різноманітних речей. І існує один простий лайфгак, як відіпрати кухонні рушники без пральної машинки. Вам не доведеться навіть нічого натирати, тому можна займатися власними справами, поки тканина буде очищатися.

В чому ж полягає хитрість?

Потрібно взяти будь-яку ємність, наприклад, тазик. Далі змішайте в ньому такі засоби: відбілювач, пральний порошок, олію та харчову соду. Кожного компонента повинно бути всього 3 столові ложки.

Суміш, яка у вас вийшла, залийте кип'ятком та добре перемішайте.

Зачекайте, щоб рідина трішки охолола, а потім покладіть всі забруднені кухонні рушники, які ви хочете відіпрати.

Залишіть вироби там на кілька годин (можна на ніч, щоб всі плями точно вивести).

Зранку ви побачите, що кухонні рушники стали ідеально чистими, без масних, сірих чи жовтих плям.

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