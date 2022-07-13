Як відіпрати кухонний рушник та позбутися жиру і неприємного запаху: 7 способів

Кухонний рушник - незамінна річ в господарстві, але, на жаль, не довговічна. Вбираючи весь жир та бруд, що є на кухні, він швидко стає непридатним для використання. Звичайне прання не допомагає позбутися масних плям. А тому потрібно використовувати інші способи. Читайте в матеріалі ТСН.ua про корисні поради, які допоможуть запросто відіпрати кухонний рушник.

Як правильно замочувати кухонні рушники, щоб позбутися неприємного запаху

Замочування - важливий підготовчий етап, який потрібно обов'язково проводити перед пранням. Особливо, якщо на кухонних рушниках є застарілі плями. Для цього можна використати один з чотирьох надійних методів:

відбілювач - перед використанням обов'язково вивчіть інструкцію від виробника та додавайте засіб, дотримуючись правил;

пральний порошок - підходить лише для білих кухонних рушників, тому що кольорові можуть втратити свою яскравість (додайте 20 г порошку та 100 г харчової солі на 1 л води);

миючий засіб - якщо під руками більше нічого немає, підійде і цей засіб (на невелику ємність з водою потрібно додати 1 чайну ложку миючого засобу);

харчова сіль - чудовий варіант, якщо потрібно вивести плями від кави чи томатної пасти (на 1 літр води додайте не більше 100 г солі та ретельно розмішайте).

Замочувати кухонні рушники будь-яким способом потрібно не менше 1 години. А якщо плями з'явилися вже дуже давно, краще залишити на цілу ніч.

Як відіпрати кухонний рушник: 7 перевірених способів

Як відіпрати кухонний рушник, якщо плями вже в'їлися в тканину? / Фото: Pexels

Після замочування можна відразу приступати до прання. Щоб швидко та надійно позбутися надокучливих плям, пропонуємо вам 8 дієвих способів.

"Лінивий" варіант в розчині солі

Цей спосіб допоможе відіпрати навіть плями від кави, червоного вина чи соку. На 5 літрів води змішайте 5 чайних ложок харчової солі. Залиште в цьому розчині рушники на 1 годину, а потім виперіть, як зазвичай.

Господарське мило

Ним потрібно щедро натерти всі місця з плямами, потім помістити рушник в целофановий пакет і залишити на ніч в холодильнику. Вранці можна випрати вручну чи у пральній машинці.

Рослинна олія

Цей варіант може здатися незвичним, однак він досить дієвий. Рослинну олію потрібно змішати з миючим засобом (пропорція 1:1) та залити отриманною сумішшю рушники. Потім додайте гарячу воду. Вона повинна повністю покрити тканину. Залишіть кухонні рушники так на 10 годин, придавивши зверху чимось важким. Потім виперіть.

Оцет

Цим способом часто користуються господині. Оцет чудово справляється не лише з плямами, які залишаються після їжі, але й з цвіллю. Його навіть можна додавати в пральну машинку (у відсік для кондиціонера). Щоб отримати хороший результат візьміть пів склянки 9% оцту та додайте пральний порошок. Можна також замочити рушники в розчині з води та 5% оцту (пропорції 1:1) на кілька годин.

Перекись водню та лимонна кислота

Якщо вам потрібно видалити плями від буряка чи помідора, цей спосіб підійде якнайкраще. Спочатку тканину потрібно щедро натерти госпорадським милом, потім прополоскати, засипати лимонною кислотою та залишити так на 10 хвилин. Прати після цього рекомендується тільки вручну. Замість лимонної кислоти можете залити кухонні рушники перекисом водню.

Гірчиця

Гірчиця допоможе не лише відіпрати бруд, але й продезінфікувати кухонні рушники. Такий метод чудово підходить навіть для білої тканини. Кілька столових ложок гірчиці потрібно розвести у окропі. Повинна вийти маса, що нагадує густу сметану. Потім намочіть рушник, нанесіть на плями отриману масу, залишіть на 8 годин та виперіть.

Марганцівка від запаху

Марганець - чудовий нейтралізатор неприємного запаху. Кухонний рушник спочатку замочіть у теплій воді, додайте 1 чайну ложку марганцівки. Залиште на 1 годину, а потім виперіть вручну чи у пральній машині.

Щоб відбілити кухонний рушник також підійде марганцівка. Для цього потрібно взяти гарячу воду, опустити в рідину тканину, додати 200 г прального порошку та кілька кристаликів марганцю. Накрити зверху харчовою плівкою та дочекатися, поки вода охолоне. Потім рушник потрібно випрати вручну.