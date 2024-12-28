Як відключатимуть світло 28 грудня: ДТЕК опублікував нові графіки

Сьогодні світла буде більше.

У суботу, 28 грудня, енергетики застосовуватимуть в Україні стабілізаційні графіки відключень. Світла у деяких споживачів не буде від 15:00 до 17:00.

Про це повідомили у ДТЕК.

На Київщині електроенергія буде майже у всіх споживачів цілий день. У черги 1.1 світла не буде дві години, від 15:00 до 17:00.

На Дніпропетровщині без світла від 15:00 до 17:00 також будуть споживачі, яких визначили до черги 1.1.

На Одещині світла не буде від 15:00 до 17:00 у споживачів черги 2.2.

Графіки відключень можна переглянути на сайті ДТЕК, ввівши адресу, а також на сайті Yasno, де доступні фактичні відключення на два дні вперед.

Нагадаємо, ситуація в українській енергосистемі залишається складною через наслідки російських обстрілів. Відключення застосовуються відповідно до розпоряджень "Укренерго" та поточної ситуації.