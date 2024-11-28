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Посилення відключень світла після удару РФ: де і коли не буде електрики (графік)

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Посилення відключень світла після удару РФ: де і коли не буде електрики (графік)

Відключення світла в Україні у п'ятницю, 29 листопада. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Завтра, 29 листопада, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуватимуться цілу добу.

Після сьогоднішнього масованого повітряного удару РФ по об'єктах енергетики в Україні графіки відключень світла стають жорсткішими. 

Про це повідомляє "Укренерго".

Так, завтра, 29 листопада, час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:

Для побутових споживачів

  • 00:00 – 06:00 — одна черга відключень
  • 06:00 – 14:00 — дві черги відключень
  • 14:00 – 18:00 — три черги відключень
  • 18:00 – 22:00 — дві черги відключень
  • 22:00 – 24:00 — одна черга відключень

Для бізнесу і промисловості графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби.

Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. 

"Укренерго" попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішнього масованого удару РФ ледь не половина України залишилась без світла.

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