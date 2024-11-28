Посилення відключень світла після удару РФ: де і коли не буде електрики (графік)

Після сьогоднішнього масованого повітряного удару РФ по об'єктах енергетики в Україні графіки відключень світла стають жорсткішими.

Про це повідомляє "Укренерго".

Так, завтра, 29 листопада, час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:

Для побутових споживачів

00:00 – 06:00 — одна черга відключень

06:00 – 14:00 — дві черги відключень

14:00 – 18:00 — три черги відключень

18:00 – 22:00 — дві черги відключень

22:00 – 24:00 — одна черга відключень

Для бізнесу і промисловості графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби.

Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Укренерго" попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішнього масованого удару РФ ледь не половина України залишилась без світла.

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