Посилення відключень світла після удару РФ: де і коли не буде електрики (графік)

Завтра, 29 листопада, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуватимуться цілу добу.
Після сьогоднішнього масованого повітряного удару РФ по об'єктах енергетики в Україні графіки відключень світла стають жорсткішими.
Про це повідомляє "Укренерго".
Так, завтра, 29 листопада, час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:
Для побутових споживачів
- 00:00 – 06:00 — одна черга відключень
- 06:00 – 14:00 — дві черги відключень
- 14:00 – 18:00 — три черги відключень
- 18:00 – 22:00 — дві черги відключень
- 22:00 – 24:00 — одна черга відключень
Для бізнесу і промисловості графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби.
Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
"Укренерго" попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.
Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішнього масованого удару РФ ледь не половина України залишилась без світла.
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