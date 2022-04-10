Як відмити клей від скотчу на вікні: дієві способи та що не треба робити

Багато міст України були під обстрілами та авіаударами армії окупантів. Щоб вберегтися від поранення уламками скла вікон, мешканці заклеювали їх скотчем або відповідним матеріалом. Як помити вікна після скотчу та що краще не робити в цьому випадку, читайте в статті ТСН.ua
Як і чим відмити сліди скотчу на склі, щоб не залишилось слідів клею та щоб не пошкодити вікна
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Протерти сліди від скотчу на вікнах содовим розчином, після цього змити звичайною водою.
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Щоб клей відстав, спочатку добре протерти місця з клеєм рослинною або ефірною олією. Залишити на хвилин 15, після чого вже легше буде відтерти сліди.
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Добре розчиняють такі сліди розчинники, як то ацетон, бензин, уайт-спірит. Якщо нічого з цього переліку не має, то і рідина для зняття лаку підійде. Перед використанням розчинника, оскільки він має різкий запах, необхідно відкрити вікна. Будьте уважні, слідкуйте, щоб розчинник не попадав на пластиковий профіль.
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Ефективно відмиває сліди на пластикових вікнах нашатирний спирт. Більше того нашатирним спиртом добре чистити пластикові рами від забруднень. Через його різкий запах перед початком роботи також потрібно відкривати вікна.
Щоб не пошкодити вікна не можна використовувати:
- абразивні порошки та металеві щітки, бо на склі залишаться подряпини;
- їдкі кислотні чи лужні засоби;
- сліди від клею на матовому склі краще не чистити ацетоном та іншими розчинниками.
Якщо є така можливість відтирати клей потрібно спецзасобами.
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